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كيف تنام بعمق؟
كيف تنام بعمق؟
18 فبراير 2022 01:43

ترجمة عزة يوسف 

لفت بحث نشره موقع «Eat this» (المهتم بالغذاء والصحة) إلى أن عدم النوم الجيد يؤدي إلى تدهور وظائف الإدراك بوتيرة سريعة، وأوصى بعدة طرق لتهدئة عقلك للنوم العميق، أهمها أن يضع كل شخص روتينه الليلي بناء على احتياجاته وظروفه الخاصة، وقد تبدو فكرة تغيير روتينك غير سارة في البداية، إلا أن عدم الاستيقاظ مستريحاً بعد ليلة نوم سيئة يدل على أن روتينك المعتاد فاشل وقد حان وقت التغيير.
وحسب البحث فإن مفتاح روتين النوم الناجح هو تحفيز العقل من دون إفراط، عن طريق ممارسة أي نشاط مثل القراءة أو الرسم أو حل ألغاز بسيطة، مما يسمح لك بالاسترخاء وإبعاد عقلك عما يشغله وإغلاق عينيك تلقائياً.

النوم العميق
النوم
اضطرابات النوم
مشاكل النوم
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