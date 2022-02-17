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دنيا
كشف نتائج مفاجئة بشأن جرعة رابعة ضد كورونا
شاب يتلقى جرعة من لقاح «كورونا»
17 فبراير 2022 20:41

كشف دراسة جديدة، اليوم الخميس، نتائج مفاجئة بشأن فعالية الجرعة الرابعة من لقاح مضاد لفيروس كورونا المستجد.
وأفادت بيانات واردة من إسرائيل بتدني فائدة إعطاء جرعة رابعة من لقاح كورنا في توفير حماية من العدوى بالمتحور أوميكرون من الفيروس.
جاء ذلك في ورقة بحثية أعدها فريق إسرائيلي.
وذكر الفريق، في ورقته البحثية، أن إعطاء جرعة رابعة من لقاح الحمض النووي الريبوزي المرسال أعاد مستوى الأجسام المضادة بين أطقم العاملين في القطاع الصحي إلى نفس المستوى الذي كان عليه بعد وقت قصير من الجرعة التنشيطية، الثالثة، لكن أعقبه أيضا انتشار لحالات العدوى.
وقدر الباحثون فعالية الجرعة الرابعة في الحماية من العدوى من متحور أوميكرون بما يتراوح بين 11% (بالنسبة للقاح مودرنا) إلى 30% (بالنسبة للقاح بيونتك/فايزر) مقارنة بالأشخاص الذين تم تطعيمهم بثلاث جرعات فقط.
ورأى الباحثون أن من الممكن أن يكون كبار السن والشرائح المهددة أكثر المستفيدين من الجرعة الرابعة لفعاليتها المفترضة ضد المسار الخطير للمرض والوفاة.
وقامت الدراسة على إعطاء مجموعة من 150 شخصاً لقاح "بيونتك/فايزر" الذي يعمل بالحمض النووي الريبوزي كجرعة رابعة، فيما تم إعطاء مجموعة أخرى من 120 شخصاً لقاح "مودرنا" كجرعة رابعة، وقارن الباحثون نتائج المجموعتين مع مجموعة مرجعية ضمت أشخاصا تلقوا ثلاث جرعات للتطعيم فقط.
وبلغت الفترة الزمنية الفاصلة بين الجرعة الثالثة والرابعة أربعة أشهر.
وفيما يتعلق بمسألة السلامة، نوهت النتائج إلى أن الجرعة الرابعة تتسم بطابع يشبه على الأرجح طابع الجرعات السابقة.
وعلق وزير الصحة الألماني كارل لاوترباخ على النتائج، وغرد عبر موقع تويتر "تميل هذه البيانات الواردة من إسرائيل إلى معارضة إعطاء الجرعة الرابعة للجميع".

المصدر: د ب أ
جرعة رابعة
لقاح كورونا
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