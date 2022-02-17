19 فبراير 2022
أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
إنفوجراف كاريكتير برامج
إنفوجراف كاريكتير برامج
دنيا
فنانة مصرية تعلن إصابتها بكورونا
الفنانة المصرية صفاء جلال
17 فبراير 2022 20:29

انضمت الفنانة المصرية صفاء جلال، إلى قائمة نجوم الفن الذين أصيبوا بفيروس كورونا المستجد.
وأعلنت جلال إيجابية مسحة كورونا الخاصة بها، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.
وكتبت صفاء جلال رسالة إلى متابعيها، في يوم الاحتفال بذكرى ميلادها "النهار ده يوم مش عادي، النهار ده عيد ميلادي، السنة دي معزولة في السرير إيجابي كورونا، الحمد لله على كل حال".
وطالبت الفنانة بالدعاء لها، محذرة متابعينها من الفيروس. وأوضحت: "خلوا بالكم من نفسكم، كورونا مازالت موجودة، وفجأة بتحصل، ربنا يشفي كل مريض ادعوا لي، بحبكم قوي من قلبي".
يذكر أن آخر أعمال الفنانة صفاء جلال التلفزيونية كان في مسلسل "إلا أنا"، حيث تشارك في حكاية "حلم حياتي" ضمن حكايات الجزء الثاني من المسلسل، بالمشاركة مع الفنانين مايان السيد، يوسف عثمان، منة عرفة.
كان عدد كبير من نجوم الفن قد أصيبوا مؤخراً بفيروس كورونا، من بينهم الفنان أحمد حلاوة الذي يعيش حالة حرجة، وكذلك الفنانة الشابة ديانا هشام، والتي أعلنت عن إصابتها بالفيروس أمس، إضافة إلى الفنان أحمد حاتم وهنا الزاهد وزوجها أحمد فهمي.

فنانة
صفاء جلال
فيروس كورونا
آخر الأخبار
محمد بن راشد: الإمارات.. دولة المستقبل
الإمارات
محمد بن راشد: الإمارات.. دولة المستقبل
19 فبراير 2022
محمد بن زايد: توثيق شراكاتنا مع الاقتصادات الكبرى في العالم
الإمارات
محمد بن زايد: توثيق شراكاتنا مع الاقتصادات الكبرى في العالم
19 فبراير 2022
محمد بن زايد متحدثاً خلال القمة التي عقدها مع رئيس الوزراء الهندي عبر تقنية التواصل المرئي
الإمارات
محمد بن زايد وناريندرا مودي: نقلة نوعية في العلاقات الإماراتية الهندية
19 فبراير 2022
إطلاق الرؤية الإماراتية - الهندية المشتركة
الإمارات
في ختام القمة المرئية بين محمد بن زايد وناريندرا مودي: إطلاق الرؤية الإماراتية - الهندية المشتركة
19 فبراير 2022
محمد بن زايد متحدثاً خلال القمة التي عقدها مع رئيس الوزراء الهندي عبر الاتصال المرئي
الإمارات
محمد بن زايد وناريندرا مودي: نستثمر كل الفرص لمصلحة شعبينا.. ونمتلك الإرادة القوية
19 فبراير 2022
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©