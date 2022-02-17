فنانة مصرية تعلن إصابتها بكورونا

انضمت الفنانة المصرية صفاء جلال، إلى قائمة نجوم الفن الذين أصيبوا بفيروس كورونا المستجد. وأعلنت جلال إيجابية مسحة كورونا الخاصة بها، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك. وكتبت صفاء جلال رسالة إلى متابعيها، في يوم الاحتفال بذكرى ميلادها "النهار ده يوم مش عادي، النهار ده عيد ميلادي، السنة دي معزولة في السرير إيجابي كورونا، الحمد لله على كل حال". وطالبت الفنانة بالدعاء لها، محذرة متابعينها من الفيروس. وأوضحت: "خلوا بالكم من نفسكم، كورونا مازالت موجودة، وفجأة بتحصل، ربنا يشفي كل مريض ادعوا لي، بحبكم قوي من قلبي". يذكر أن آخر أعمال الفنانة صفاء جلال التلفزيونية كان في مسلسل "إلا أنا"، حيث تشارك في حكاية "حلم حياتي" ضمن حكايات الجزء الثاني من المسلسل، بالمشاركة مع الفنانين مايان السيد، يوسف عثمان، منة عرفة. كان عدد كبير من نجوم الفن قد أصيبوا مؤخراً بفيروس كورونا، من بينهم الفنان أحمد حلاوة الذي يعيش حالة حرجة، وكذلك الفنانة الشابة ديانا هشام، والتي أعلنت عن إصابتها بالفيروس أمس، إضافة إلى الفنان أحمد حاتم وهنا الزاهد وزوجها أحمد فهمي.