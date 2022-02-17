«ركوب الدراجات الهوائية».. في مهرجان الشيخ زايد من 18 - 20 فبراير

أبوظبي (الاتحاد)

انطلاقاً من أهمية تشجيع المبادرات المجتمعية الهادفة إلى الحفاظ على صحة المجتمع وتشجيع الرياضة ودعم القضايا الخيرية، يقيم بنك أبوظبي الأول بالشراكة مع هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، ضمن أنشطة مهرجان الشيخ زايد، فعالية «ركوب الدراجات الهوائية لدعم المبادرات» التي تشجع النشاط الرياضي وتدعم المبادرات والقضايا الإنسانية.وتقوم المبادرة على تشجيع النشاط الرياضي، وتحفيز روح المسؤولية المجتمعية. وتبدأ الفعالية يوم غد الجمعة 18 فبراير، وتستمر حتى الأحد 20 فبراير من الساعة 4:00 عصراً في موقع المهرجان بمنطقة الوثبة. وأعرب بنك أبوظبي الأول عن فخره بكونه الراعي البلاتيني لمهرجان الشيخ زايد، والذي يحتفي بقيم وتاريخ مجتمع دولة الإمارات، ويضيء على نهج المغفور له، الوالد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وإخوانه الآباء المؤسسين. ويشجع البنك على التعرف بشكل أعمق على تراث الإمارات، عبر دعم «جناح عام الخمسين» بالتعاون مع «الأرشيف الوطني». ويتضمن الجناح معرضاً للصور والقطع الأثرية الهامة التي تعبر عن تاريخ الدولة وإماراتها السبع. ويُعد مهرجان الشيخ زايد من أهم الوجهات الترفيهية والثقافيّة في الإمارة، ويتضمن أكثر من 4500 فعالية ثقافية عالمية، و650 عرضاً ونشاطاً جماهيرياً ضخماً تثقدَّم للزوار من مختلف أنحاء الدولة والعالم. ويستقبل المهرجان الذي يقام في منطقة الوثبة بأبوظبي زواره يومياً من الساعة 4:00 عصراً، ويستمر حتى 1 أبريل المقبل، مع تنظيم فعاليات خاصة ومجموعة من الأنشطة الممتعة في عطلة نهاية الأسبوع.

