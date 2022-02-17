مركز الفنون في «نيويورك أبوظبي» يقدم 3 عروض لأكاش أوديدرا

أبوظبي (الاتحاد)

كشف مركز الفنون في جامعة نيويورك أبوظبي عن أمسية الرقص المعاصر، والتي تضمّ 3 عروض فردية من أداء أكاش أوديدرا، يوم الأربعاء 23 فبراير الجاري، الساعة 7:30 مساءً، في متحف اللوفر أبوظبي في إطار أمسيات «يمعتنا» المجانية.ويشارك في تصميم العروض التي تنطلق للمرة الأولى في الإمارات، أشهر مصممي الرقص العالميين، وهم أديتي مانغالداس وراسل ماليفانت وسيدي العربي الشرقاوي. وتحمل العروض عناوين «الأصداء» و«الكوكبات» و«كات». ويستكشف كل عرض جماليات وحركات مختلفة بالاعتماد على خبرة أكاش في أنماط الرقص الهندي التقليدي ورقص الكاثاك والبهاراتاناتيام، لإضفاء طابع مميز على الرقص المعاصر.

ويستضيف المتحف هذه الأمسية بالتعاون مع المنتدى البريطاني الإماراتي للتواصل المهني، وهو برنامج مِنح مموّل من مكتب الشؤون الخارجية والكومنولث والتنمية في المملكة المتحدة، وتُقدَّم العروض بالشراكة مع المجلس الثقافي البريطاني في الإمارات لتعزيز النشاط الدولي والتواصل والتبادل الإبداعي من خلال الفنون والثقافة.

وقال بيل براغين، المدير الفني التنفيذي لمركز الفنون في جامعة نيويورك أبوظبي: يُعدّ أكاش أوديدرا من أوائل الفنانين الذين تلقوا الدعوة لتقديم عروضهم في مركز الفنون. وأصبح منذ ذلك الحين إلى ضيفٍ دائم، بما فيها مشاركته الأساسية في الدورة الأولى من عروض الأداء في جامعة نيويورك أبوظبي، والتي تقدَّم كجزء من الإقامة الفنية لكل فنان. وتتمحور العروض حول الإبداع، حيث صمّم أوديدرا للمرة الأولى عالمياً عرضاً جماعياً راقصاً بعنوان «#أنا_أكون»، بدون المشاركة فيه. وتعيده الأمسية المرتقبة إلى المسرح ليقدم 3 عروض فردية تستعرض أداءه الرشيق والمفعم بالعواطف.

وأوضح أوديدرا: يسعدني الحصول على فرصة أخرى لاستكشاف طرق مبتكرة لتسليط الضوء على الرقص المعاصر في دولة الإمارات. وأواصل اليوم التعلّم والتطور إلى جانب جمهوري، بعدما قدمت عروضاً مباشرة في مركز الفنون وعملت مع جامعة نيويورك أبوظبي في إقامة افتراضية. وأنا متحمس للعودة إلى أبوظبي، لمشاركة الرقصات التي صممها لي كلٌ من أديتي مانغالداس وراسل ماليفانت وسيدي العربي الشرقاوي، ليدفعوا بي إلى مساحاتٍ جديدة من الاستكشاف والأداء. وقال: أحبّ العمل في إطار يجمع بين التقاليد والفكر المعاصر والعفوية، وأتطلع إلى مشاركة هذا الشغف مع جمهور مركز الفنون في متحف اللوفر أبوظبي.

وقال مانويل راباتيه، مدير متحف اللوفر أبوظبي: يسرنا التعاون مجدداً مع جامعة نيويورك أبوظبي لإحياء أمسية من الرقص المعاصر كجزء من أمسيات «يمعتنا». وتهدف هذه الفعالية الخاصة إلى التوعية بفنون الأداء في المنطقة وتسليط الضوء عليها، ويسعدنا أن نكون جزءاً من هذه الجهود. وتحتفي الأمسية بالنمو والتطور المستمر للمشهد الثقافي في الإمارات، ما يؤكد دور متحف اللوفر أبوظبي كمنصة تجمع الناس من مختلف الخلفيات وتعرّفهم إلى أشكال الفنون المتنوعة للمجتمعات في هذه المنطقة.

ويرسّخ مركز الفنون في جامعة نيويورك أبوظبي التزامه بالرقص كجزء أساسي من برنامجه، حيث يتيح منصةً مثالية يستعرض أوديدرا من خلالها براعته في الرقص وخبرته الطويلة لما يزيد على 10 سنوات، بمساعدة أشهر مصممي الرقص المعاصر الذين يبتكرون العروض خصيصاً للفنان البريطاني الموهوب من أصلٍ آسيوي.

ويجسّد عرض «الأصداء» من تصميم أديتي مانغالداس الأجراس في إشارةٍ إلى الصدى والحرية التي توقظ الحواس، وتُعدّ الأجراس رفيقاً دائماً لكل راقص هندي تقليدي، لكنها تنفصل في العرض عن التقاليد والأعراف وتدعو إلى عيش اللحظة.

ويبتكر راسل ماليفانت عرض «كات» الثاني خلال الأمسية باستخدام عناصر مألوفة لأكاش من خلال التركيز على خبرته في أنماط رقص الكاثاك والبهاراتاناتيام، ليقدم لوحةً من الأضواء تركز على الحركة يعبّر فيها عن رؤيته الخاصة في شكل الحركة وتدفقها. ويُعتبر «كات» نتيجة تعاون راسل مع مصمم الإضاءة مايكل هالز، والملحن آندي كاوتن، الذي يتمتع معه بتاريخ إبداعي طويل.

أمّا عرض «الكوكبات»، فهو من تصميم سيدي العربي الشرقاوي، ويأتي في ختام الأمسية ليلعب بتأثيرات الضوء والصوت في إشارةٍ إلى البرق والرعد. ويرسم مشهداً متغيراً للسماء مع إيحاءات للمسافات والقرب. ولطالما كان الشرقاوي معجباً بهذه المفاهيم، إذ يسعى إلى تسليط الضوء على أنماط مختلفة من الصوت ومصادر الضوء التي تتحد معاً لإنشاء كوكبة من النجوم تبقى ثابتة أو تتحرك في نطاقات جاذبية نجوم أخرى. ويجسّد أوديدرا هذا التصور من خلال حركاته التي تحاكي النجوم بتألقها وحيويتها.

وُلد أكاش أوديدرا في المملكة المتحدة وقدّم ما يزيد على 300 عرض كامل في 40 دولة، وتولى تصميم رقصات احتفالات اليوبيل الماسي للملكة وختام فعاليات أولمبياد لندن الثقافي. وتلقى أكاش مؤخراً تكريماً من الملكة بتقلده وسام الإمبراطورية البريطانية عام 2020 ليدخل قائمة الشرف للعام الجديد.

وأصبح أوديدرا ضيفاً دائماً في مركز الفنون منذ موسمه الأول، وقدم عرض تذمر 2.0 عام 2016، وقدمت شركته العرض العالمي الأول «#أنا_أكون»، بتكليف مشترك من مركز الفنون عام 2018، وأُعيد تقديمهما في عروض الأداء عبر الإنترنت في نوفمبر 2020. كما درَّس أكاش العديد من الفصول، من تقنيات الرقص إلى المحادثات حول التوعية بعسر القراءة والتنوع العصبي وصعوبات التعلم الأخرى.