«ذا ستورم كوستر» و«أدفنتشر بارك».. وجهتان جديدتان في دبي
«ذا ستورم كوستر» و«أدفنتشر بارك».. وجهتان جديدتان في دبي
17 فبراير 2022 15:52
أعلنت «إعمار للترفيه»، عن إطلاق 'ذا ستورم كوستر' و'أدفنتشر بارك'، وهما وجهتان رائعتان للترفيه المليء بالمتعة والتشويق في «دبي هيلز مول». ومن شأن هاتين الوجهتين أن تستقطبا عشّاق المغامرات من مختلف الأعمار، للانطلاق في تجارب مثيرة، بدءاً من قطار «ذا ستورم كوستر» السريع وهو الأفعوانية الأحدث في المنطقة. أما 'أدفنتشر بارك'، فهي عبارة عن متنزه رياضي داخلي يقدّم 11 نشاطاً مختلفاً للأطفال والمراهقين تحت سقف واحد. وتتيح أفعوانية «ذا ستورم كوستر» تجربة عصرية ما قبل الانطلاق، حيث يعيش الضيوف لحظات مشوِّقة في مطاردة العواصف وتشمل الانطلاق العمودي مع تبديل السرعات والهبوط الحادّ والتسارع غير المتوقَّع. وتضمّ الوجهة 3 قطارات، يستوعب كل منها 12 راكباً، وتشكّل أفعوانية متعاكسة متعدِّدة المركبات تلتف حول كامل المبنى الموجودة داخله بنطاق 360 درجة، ومدّتها دقيقتان ونصف الدقيقة انطلاقاً نحو الأعلى. ومن خلال الجمع بين مقاطع الفيديو الحقيقية والمؤثِّرات السينمائية الخاصّة، ستتاح للضيوف فرصة الغوص في قلب عاصفة هائلة تحبس الأنفاس. ووصولاً إلى «أدفنتشر بارك»، فهي تتيح للأطفال من عمر 3 سنوات وما فوق وكذلك المراهقين، فرصة الاستمتاع بقضاء أوقات مشوّقة يتخلّلها الكثير من الركض والقفز والتسلّق والمرح داخل هذه الحديقة الداخلية الضخمة، إضافة إلى وجهة «سكاي بارك» التي تُمكِّن الضيوف من صقل مواهبهم في التسلّق. ولمحبّي القفز، هنالك منطقة الترامبولين «جامب بارك» التي تُعتبَر المكان الأمثل لهم، حيث بانتظارهم فرصة تمضية ساعات طويلة من القفز وكذلك المشارَكة في الألعاب التفاعلية المتعدّدة وإزالة العوائق المختلفة. وتقدم لعبة «نينجا بارك» المخصَّصة للمحاربين الصغار، الفرصة لتعزيز مهاراتهم في فن قتال «النينجا»، وتتيح الرشاقة والقوّة والتوازن والتنسيق. بينما تشكّل جدران التسلّق «ذا كلايمبنغ وولز» تجربة رياضية متكاملة لتحريك الجسم وتحدّي القدرات الشخصية. ومع «سايبر وول»، الجدار السيبراني، تصبح ممارسة الرياضة أكثر متعة، وتجمع بشكل ذكي بين أجهزة استشعار للعمق وجهاز عاكِس متطوّر وتقنيات الواقع الافتراضي لتوليد تجربة تسّلق غنية بالتفاعل وفق مبدأ الواقع المعزَّز. وتضمّ منطقة الألعاب «سلايد أن فلاي» العديد من منزلقات التزحلق المصنوعة من مواد متينة تتحمّل أوزان اللاعبين مع توفير السلامة التامّة لهم. ويمكن مع هذه الألعاب الانطلاق في منزلق مشابه للكعكة المستديرة على سبيل المثال ليحطّ بعدها المشاركون بطريقة مشوّقة فوق كيس هوائي ضخم. أما «باور بارك»، فيمكن الضيوف من تمضية أوقات رائعة مع الأصدقاء على أرضية فيها أجهزة استشعار للضغط ومجموعة من العوائق، ولكسب النقاط، لا بد من تخطّي العوائق لتحديد وإطفاء الأضواء. وبالوصول إلى متاهة الكهف، «'كيف مايز»، يكتشف الزوّار متاهة ضخمة ومعقَّدة مماثلة للكهوف، وتتكوّن من أنفاق منفصلة كلّ منها برمز لونيّ مختلف مع مستويات متفاوتة من الصعوبة، حيث يتعلّم المستكشفون كيفية التحرّك في الكهوف التي تضم ّالكثير من التعاريج والمنعطفات والمنخفضات والمطبّات والصخور. وفي «سكاي بارك» تُتاح للضيوف فرصة تعلُّم التسلّق كالمحترفين وصقل مهاراتهم في التوازن على هذا المسار المصنوع من الحبال والمتميّز بتحدّياته المختلفة. ويمكن للأطفال قضاء وقت مرح في ملعب «ذا بلاي غراوند»، عبر الاستكشاف والتعلُّم والتفاعل، وسط منزلقات متعدّدة المستويات ومنطقة واسعة لكرات اللعب. أما «سكاي بارك جونيور»، فتقدم للصغار أنشطة مختلفة مصمَّمة لتطوير مهاراتهم الرياضية، وتلك المتعلّقة بقيادة المركبات.