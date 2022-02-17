مصر.. جدل بسبب مشروع قانون الإيجار القديم

عبد الله أبو ضيف ( القاهرة )



حالة من الجدل في مصر، وذلك أثناء مناقشة مجلس النواب لمشروع قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة المصرية بشأن الإجراءات التي يتطلبها التعامل مع التداعيات التي يخلفها فيروس كورونا المستجد.



وحسب مشروع قانون المقدم من الحكومة المصرية فإن أحكامه تسري على الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض سكني، ويهدف إلى منحهم مهلة لا تجاوز خمس سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون لتوفيق أوضاعها، نظراً للتداعيات الاقتصادية الناتجة عن انتشار وباء فيروس كورونا، وبعد هذه المدة يتم إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض سكني.



وفي هذا السياق، أشار المستشار القانوني لجمعية المضارين من قانون الإيجارات القديمة أحمد البحيري لـ«الاتحاد» إلى أن المشروع يهدف لحل المشكلة من دون إلحاق ضرر بأحد، حيث يستهدف رد الشقق المغلقة لمالكها الأصلي ويمكن إثبات ذلك عن طريق استهلاك الكهرباء والغاز.



وأضاف أن هناك العديد من شقق الإيجار القديم مغلقة بالفعل أو يتم الاستثمار فيها من المستأجرين بالمخالفة لحق المالك، والحل إمار ردها مرة أخرى أو زيادة القيمة الإيجارية المناسبة مع الفعل الاستثماري والوقت الحالي، خاصة وأن إيجارات هذه الشقق منذ سنوات عديدة.



القانون يهدف إلى تحقيق توازن خلال مدة الخمس سنوات بين طرفى العلاقة الإيجارية - المعنيين بهذا القانون- من خلال تحديد القيمة الإيجارية لتكون خمسة أمثال القيمة القانونية السارية، وتزاد سنوياً وبصفة دورية آخر قيمة قانونية مستحقة وفق هذا القانون بنسبة 15% خلال السنوات الأربع التالية، وذلك كله بهدف تحقيق توازن بين الالتزام الدستوري بتنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا الخاص بإخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض سكني وبين ما تفرضه التداعيات الاقتصادية والاجتماعية التي يخلفها فيروس كورونا وتأثيرها السلبي على الأشخاص.