«عالم فيراري أبوظبي».. أوقات عامرة بالمرح

أبوظبي (الاتحاد)

تقدم «عالم فيراري أبوظبي» للضيوف والعائلات مجموعة متنوعة من الألعاب الحماسية والمرافق الترفيهية التي سجلت العديد من الأرقام القياسية العالمية، والتي تتيح للضيوف من مختلف الفئات العمرية الفرصة لقضاء أوقات عامرة بالمرح.

ويمكن للضيوف الذين يتطلّعون لتحدّي أنفسهم الانطلاق بسرعة 240 كلم/ساعة على متن أفعوانية «فورمولا روسّا» الأسرع في العالم، فيما سيستمتع الصغار بتجربة مماثلة مفعمة بالتشويق في «فورمولا روّسا جونيور»، النسخة المصغّرة عن أفعوانية «فورمولا روسّا»، والتي صممت خصيصاً لتمكن الضيوف الصغار من الاستمتاع بمغامرة تخفق لها القلوب.

للباحثين عن جرعة إضافية من المرح والتشويق، بإمكانهم اختبار قدرتهم على التحمل في تجربة «سباق التيربو»، التي تنطلق بهم صعوداً إلى أعلى نقطة في جزيرة ياس، قبل السقوط عمودياً إلى الأسفل ليختبروا خلالها شعور انعدام الجاذبية في تجربة ترفيهية تحبس الأنفاس. ويمكن للأبطال الصغار عيش تجربة فريدة في «برج التيربو»، والتي تعتبر نسخة مصغرة من لعبة «سباق التيربو» المذهلة.

ومن الألعاب الأخرى الحائزة جوائز عالمية، تبرز أفعوانية «طيران الأبطال»، والتي تسمح للضيوف التحليق على متن أول أفعوانية تحاكي تصميم الطائرات مزدوجة الأجنحة لتمر بهم عبر أطول حلقة أفعوانية غير معكوسة في العالم بسرعة تصل إلى 120 كم/الساعة. وبإمكان أبطال فيراري الصغار اختبار النسخة المصغرة من اللعبة، «أجنحة الأبطال»، التي تمكنهم من قيادة جولاتهم الخاصة والتحليق فوق المدينة في تجربة استثنائية. أما تجربة «سباق جراند بريكس للناشئين»، فتتيح للأطفال الأكبر سنًّا عيش تجربة فيراري وصقل مهاراتهم في السباق في سيارات فيراري فورمولا 1 المصغّرة، فيما سيتمكّن الأطفال الأصغر سنّاً من اختبار تجربة «سباق السرعة» والانطلاق على متن سيارات السباق الملونة وعيش مشاعر الأبطال على حلبة السباق.

وسيكون الضيوف الصغار أيضاً على موعد مع مجموعة متنوعة من الألعاب والتجارب الرائعة في منطقة العائلة، بدءاً من تجربة «المعسكر التدريبي للناشئين» لخوض غمار التحديات المختلفة، مروراً بتجربة «القيادة مع الأبطال»، التي يجلسون خلالها إلى جوار بطل سباقات فورمولا 1 الافتراضي وهو يتجاوز المنعطفات الحادة والطرق الزَلِقَة، وصولًا إلى «أرض مغامرات نيلّو»، وهي منطقة لعب آمنة تضم العديد من المنزلقات، بالإضافة إلى ساحة للعب، ومجموعة من الأنشطة الترفيهية المكرسة لضيوف «عالم فيراري أبوظبي» الصغار، لتتيح لهم تجربة لا مثيل لها.

أما المهتمون بعالم الخيال، فبوسعهم الانغماس في تجربة رباعية الأبعاد والانطلاق في رحلة خيالية عالية التقنية بمؤثرات حسية واقعية في «سحر السرعة»، التي ينتقل خلالها الزوار إلى المحيطات، وتطير فوق المنحدرات، وتخترق الكهوف الجليدية حيث تثير تكنولوجيا المحاكاة الحواس بالتغير في درجات الحرارة، والرطوبة، والمؤثرات الضوئية، والحركة على طول الطريق. وتوفر «مغامرة بينو الرائعة» للضيوف الصغار والكبار الفرصة لاختبار عالم ساحر وضخم من التحديات التفاعلية المصحوبة بالمؤثرات الخاصة والشخصيات التي لا تُنسى لمساعدة بينو على الفوز في السباق.

من المناظر التي تحبس الأنفاس، إلى المعالم الشهيرة في المدينة، مروراً بمراكز السباق، يمكن للضيوف استكشاف نسخة مصغّرة عن إيطاليا على متن نموذج مصغَّر من سيارة فيراري «250 كاليفورنيا» حيث يجوبون الخط الساحلي ويستمتعون بمشاهدة حلبات السباق في «سحر إيطاليا». بالإضافة إلى ذلك، يمكن اختبار جهاز المحاكاة وعيش تجربة حسية متنوعة في «رحلة في سماء إيطاليا» التي تحلق بخيال الضيوف عالياً في تجربة حسية فريدة في أجواء الطبيعة الإيطالية الساحرة.

ولا تكتمل الزيارة إلى عالم فيراري أبوظبي من دون التوقف في المساحة المخصصة للمطاعم الإيطالية الأصيلة في المدينة، والتي تضم مجموعة غنية من المطاعم والمقاهي المخصصة للعائلات، وتتيح للضيوف الانغماس بتجربة فريدة للاستمتاع بأشهى الأطباق الإيطالية والعالمية. كما يوفر المطعم الإيطالي المميز في عالم فيراري أبوظبي، «ماما روسيللا» قائمة طعام مخصصة للضيوف الصغار أعدت لتلائم شهيتهم.

وتوفر مدن ومرافق ياس الترفيهية التي تتولى شركة فرح إكسبيرينسز إدارة العمليات التشغيلية فيها، مجموعة واسعة من الألعاب والمرافق الترفيهية العائلية والعروض الحية لضيوفها. وتواصل كل من «عالم فيراري أبوظبي»، و«ياس ووتروورلد أبوظبي»، و«وارنر براذرز أبوظبي»، و«كلايم أبوظبي»، التي تبعد عن بعضها البعض مسافة دقائق قليلة، اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية لضمان توفير تجارب ترفيهية آمنة للجميع، حيث يتعين على جميع الضيوف الدخول باستخدام نظام «المرور الأخضر» عبر تطبيق «الحصن الإماراتي».