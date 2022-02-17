«سوق المرفأ» يستضيف مهرجان الحيوانات الأليفة في 27 فبراير

دبي (الاتحاد)

يدعو «سوق المرفأ» في «جزر ديرة»، السوق التجاري على الواجهة البحرية التابع لـشركة «نخيل»، العائلات وأصحاب الحيوانات الأليفة ومحبّي الحيوانات للاحتفاء بـ«مهرجان دبي للحيوانات الأليفة 2022»، الحدث الأكبر والأبرز من نوعه في منطقة الشرق الأوسط، في 27 فبراير الجاري من الساعة 2:00 بعد الظهر ولغاية الساعة 10:00 ليلاً.يتميّز هذا الحدث المجاني بمجموعة كبيرة من الأنشطة المخصصة للحيوانات الأليفة والمسليّة للزائرين، بينها عروض تدريب فرق الكلاب البوليسية K9، وعروض تزيين الكلاب، ومسابقات الملابس المزخرفة، وعروض القطط، ومزارع الحيوانات الأليفة، والمساحات المخصصة للهو الأطفال، وعارضو مستلزمات الحيوانات الأليفة، بالإضافة إلى التواصل مع المهتمين برعاية الحيوان والجمعيات التي تُعنى بتبنّي الكلاب. يُقام «مهرجان دبي للحيوانات الأليفة» في منطقة الواجهة البحرية التي يتميّز بها «سوق المرفأ»، ويجمع بين الأنشطة التعليمية والترفيهية التي تعمل على زيادة الوعي بمسألة الرفق بالحيوان وتثقيف الزوار حول جميع الجوانب المتعلقة بالحيوانات الأليفة. وبإمكان العائلات والأصدقاء الاستمتاع بمجموعة متنوعة من أكشاك المأكولات، بالإضافة إلى تشكيلة من خيارات الطعام المتاحة على مدار اليوم. يتوجب على الزائرين تسجيل حيواناتهم الأليفة عند المدخل مع فحص بيطري إلزامي وتقييم المزاج، ويجب أن يكون لدى كل منها بطاقات تعريف سارية المفعول مع تطعيمات صالحة كما هو مطلوب بموجب قانون دولة الإمارات العربية المتحدة. وتطبَّق المعايير الصحية والسلامة الصارمة خلال الاحتفالات، إذ يتعيّن على الزوار التقيّد بمسافات التباعد الجسدي وارتداء أقنعة الوجه الواقية في مختلف الأوقات. ويعمل الآن أكثر من 950 متجراً في «سوق المرفأ» على أن يتبعها افتتاح 200 متجر آخر قريباً، لبيع أنواع متنوعة من السلع والأدوات مثل السجاد ومستلزمات الإنارة والتوابل والأزياء والإلكترونيات، بالإضافة إلى الأسواق التايلاندية والعجمية الأصلية. كما يمكن للزوار أيضاً الاستمتاع بالتخفيضات الكبرى مع خصومات وعروض في مختلف أنحاء السوق لغاية 27 فبراير الجاري. وتماشياً مع عطلة نهاية الأسبوع الجديدة يومي السبت والأحد، فإن ساعات العمل الجديدة لـ«سوق المرفأ» قد أصبحت من الساعة 10:00 صباحاً ولغاية الساعة 10:00 ليلاً من الاثنين إلى الخميس، ومن الساعة 2:00 بعد الظهر ولغاية الساعة 12:00 عند منتصف الليل يوم الجمعة، ومن الساعة 10:00 صباحاً ولغاية الساعة 12:00 عند منتصف الليل يومي السبت والأحد.

