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الكشف عن الحالة الصحية للفنان أحمد حلاوة
الكشف عن الحالة الصحية للفنان أحمد حلاوة
17 فبراير 2022 14:07

عبد الله أبو ضيف ( القاهرة )

قال مصدر طبي مطلع على الحالة الصحية للفنان المصري أحمد حلاوة إنها تشهد تحسنا ملحوظا خلال الساعات القليلة الماضية، مشيرا إلى أنه على الرغم من ذلك لا يزال في مرحلة صحية حرجة.

وأضاف المصدر لـ" الاتحاد " أن السن الكبير للفنان المصري أحمد حلاوة وإصابته ببعض الأمراض المزمنة سببا رئيسيا في طول مدة علاجه من فيروس كورونا المستجد وعدم شفاءه منه.

وأشار إلى أنه من المتوقع استقرار حالته الصحية وتعافيه من فيروس كورونا المستجد الأسبوع المقبل، حال عدم ظهور أعراض جديدة تمنع خروجه من المستشفى.

من هو أحمد حلاوة ؟
حصل على دبلوم الدراسات العليا في المعهد العالي للفنون المسرحية تخصص إخراج عام 1990، وحصل على درجة الدكتوراه في فلسفة الفنون من جامعة الفن المسرحي والسينمائي ببوخارست في رومانيا، روكان موضوعها (تقنيات إخراج الكوميديا في المسرح المصري المعاصر) عام 1994، ويقوم بتدريس المسرح، في كلية الآداب جامعة حلوان.


شارك أحمد حلاوة في بطولة حكاية "90 يوم" من مسلسل "ورا كل باب" مع الفنان نضال الشافعي، وميمي جمال، وأحمد رفعت، ودنيا عبد العزيز، وعفاف رشاد، ومن تأليف ميرنا الفقي، وإخراج أحمد صالح، كما شارك أحمد حلاوة في الماراثون الرمضاني الماضي بمسلسل "الاختيار 2"، كذلك شارك في مسلسل "ضل راجل" في دور والد نرمين الفقي، كما شارك في بطولة مسلسل "النمر" .

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