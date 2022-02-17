«الكرخانة».. تحفة الجدات

هناء الحمادي (أبوظبي)

«الكرخانة» كما يطلق عليها في الستينيات، آلة قديمة لم يكد بيت يخلو منها، وكان وجودها للاستخدام الشخصي فيما كانت النسوة يستخدمنها كمهنة. وكانت في الماضي ذات قيمة كبيرة، فهي أداة مساعدة في خياطة الملابس والتطريز، وقد ارتبطت بها المرأة الإماراتية واستعانت بها لخياطة ملابسها وملابس أفراد أسرتها بنفسها، إذ لم تكن هنالك محال خياطة أو خياطون تستعين بهم.

«بتر فلاي»

من أقدم أنواع «الكرخانة»، آلة «بتر فلاي» المستوردة من الصين، وأخرى تُدعى «مسنجر» وهي صناعة إنجليزية وصلت إلى الأسواق المحلية في ستينيات القرن الماضي، حيث كثر الإقبال على شرائها، وكانت تُعرف بـ «الكرخانة بو هندل»، التي انتشرت بشكل كبير بين البيوت للاستعانة بها إما كحرفة، وإما للاستخدام الشخصي.

حرفة

من يجول في المهرجانات التراثية، يقف متأملاً «الكرخانة» التي تستعرضها الحرفيات، حيث كانت تتسارع أنامل الجدات عليها لخياطة ملابس الأطفال. وكانت مخصصة لحياكة الملابس بالطرق التقليدية، وقد اشتهرت النساء في الماضي بحرفة الخياطة بأنواعها المختلفة، مع استخدام اليد والذراع في تحديد مقاسات الطول والعرض. وعلى الرغم من بساطة تلك الملابس، إلا أنها كانت تخرج من بين أناملهن جميلة ومختلفة.

أقل كلفة

في الماضي كان تفصيل الأثواب جزءاً من الهوية والتراث، وكانت النسوة يمضين الساعات يغرزن الإبر لتفصيل ملابس أهل البيت من النفانيف وقطع أقمشة الشربت والكنادير. وفي ستينيات القرن الماضي حلّ وافد جديد خفف من مشقة هذه الممارسة وصنع نقلة نوعية في التطريزات وجمالياتها، وكان ذلك مع وصول آلة الخياطة المعروفة محلياً بـ «الكرخانة»، التي تستخدم إبرة لربط الأقمشة مع الخيط، وتتميز بالسرعة، ما أدخل متعة على الأعمال المنزلية في بيوت «الفريج»، ومكّن العائلات من الحصول على ملابس بأقل كلفة وأكثر جمالاً في الحياكة.

جودة التطريز

كثيراً ما تردد قول: «بخيط لك كندورة ومزركشة تخوير عالكرخانة الجديدة»، كنوع من احتفاء أهل البيت بهذه الماكينة العجيبة وقتها، والتي ساعدت في جودة التطريز والإبداع فيه، بينما لم يكن ذلك متاحاً من قبل، سوى في تفصيلات حاكتها أيادي الحاذقات من محترفات الخياطة وصاحبات النظرة الثاقبة في الحياكة والتفصيل.