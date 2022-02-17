الكشف رسمياً عن أفضل هاتف من «Realme»

كشفت Realme بشكل رسمي عن مواصفات هاتفها الجديد الذي يتوقع له أن يكون أحد أبرز أجهزة أندرويد الذكية لهذا العام.

ويأتي هاتف Realme 9 Pro+ الجديد بهيكل من البلاستيك والمعدن والزجاج المضاد للصدمات والخدوش، أبعاده (160.2/73.3/8) ملم، ووزنه 182 غ.

وحصل على شاشة Super AMOLED بمقاس 6.4 بوصة، دقة عرضها (2400/1080) بيكسل، ترددها 90 هيرتزا، ومعدل سطوعها الأعظمي يصل إلى 500 شمعة/م تقريبا.

ويضمن الأداء الممتاز له نظام تشغيل Android 12 الجديد مع واجهات Realme UI 3.0، ومعالج MediaTek Dimensity 920 5G، وذواكر وصول عشوائي 6 و8 غيغابايت، وذواكر داخلية 128/256 غيغابايت.

أما الكاميرا الأساسية له فأتت ثلاثية العدسة بدقة (50+8+2) ميغابيكسل، والكاميرا الأمامية بدقة 16ميغابيكسل تعمل مع تقنيات التعرف على الوجوه.

وزودته Realme بمنفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ 3,5 ملم للسماعات، USB ومنفذ Type-C 2.0، وماسح لبصمات الأصابع، وبطارية بسعة 4500 ميلي أمبير تعمل مع شاحن سريع باستطاعة 60 واطا.