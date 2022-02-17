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دنيا
تحذير.. مشروب شهير يزيد خطر الإصابة بالسكتة الدماغية
تحذير.. مشروب شهير يزيد خطر الإصابة بالسكتة الدماغية
17 فبراير 2022 12:24

تعد السكتة الدماغية، سببًا رئيسيًا للوفاة والعجز في جميع أنحاء العالم، لكن الخبراء يصرون على أن الحالة يمكن الوقاية منها.

 في حين أن عوامل الخطر لهذه الحالة معروفة على نطاق واسع ، لا تتم مناقشة المحفزات غالبًا.

 مشروب واحد، يمكن أن يؤدي إلى عدم انتظام ضربات القلب، قد يزيد من احتمالات الإصابة بخمسة أضعاف.

وتحتوي مشروبات الطاقة على مادة الكافيين المقنعة ، على شكل مواد مثل الجوارانا ، التي تحتوي على ضعف كمية الكافيين الموجودة في حبوب البن وفقال express 

على الرغم من أن استهلاك الكافيين يعتبر آمنًا بشكل عام ، إلا أن ذلك قد يحدث بعد تناول جرعات عالية من المنشط.

وقالت اختصاصية أمراض الروماتيزم رولا الحاج علي ، لكليفلاند كلينك: “تحتوي مشروبات الطاقة على جرعات كبيرة من الكافيين وأحيانًا منبهات أخرى.

وجدنا أن بعض الأشخاص الذين يستخدمونها يأتون إلى المستشفى مصابين بسكتة دماغية أو نزيف حاد في الدماغ.

هؤلاء هم عادة من الشباب ، والأشخاص الأصحاء في الثلاثينيات والأربعينيات من العمر."

عندما تحدث السكتة الدماغية بعد تناول مشروب الطاقة ، فإنها تكون نتيجة لمتلازمة تضيق الأوعية الدماغية الانعكاسية (RCVS).

يتسبب هذا في حدوث تشنج مفاجئ في الأوعية الدموية في الدماغ ، والذي يمكن أن يؤدي إما إلى تقييد تدفق الدم إلى العضو أو التسبب في حدوث نزيف.

 

 

المصدر: وكالات
السكتة القلبية
السكتة الدماغية
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