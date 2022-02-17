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دنيا
4 ابتكارات ذكية.. لن تتوقَّعونها!
4 ابتكارات ذكية.. لن تتوقَّعونها!
17 فبراير 2022 11:04

ترجمة: عزة يوسف
يسعى الكثيرون إلى تركيب أنظمة متطورة لدورات المياه تعمل من دون لمس وبذاتية التنظيف، ونشرت جريدة The Wall Street Journal بعض الابتكارات التكنولوجية لدورات مياه ذكية.

1 - رأس الدش
توفر رأس الدش المتطورة، الاستحمام بالبخار خلال 20 دقيقة باستخدام جالونين فقط من الماء، وفيها 4 مكبرات صوت مدعومة بمضخات ورشاشات ومصابيح اليد. وتضم لوحة أوامر مقاومة للماء مثبتة على الجدار للتحكم في الأوامر وتشغيل التطبيقات المختلفة رقمياً.

2 - المرايا الرقمية
تُغير الإضاءة الجاذبة الخالية من الظل، الطريقة التي نرى بها أنفسنا ويرانا بها الآخرون، وسيشهد المستقبل القريب إنتاج مرايا مضاءة بمصابيح ليد تستطيع تشغيل أوامرها من خلال تحريك الإصبع عبر لوحة التحكم في المرآة أو استخدام تطبيق لتشغيل أداة التثبيت أو إزالة الضباب عن الزجاج، بطريقة سهلة. كما تتضمن شاشة لمشاهدة مقاطع الفيديو، وبث الأخبار وإجراء المكالمات وتشغيل الموسيقى.

3 - صنابير من دون لمس
ستحتوي صنابير المستقبل على مستشعرات دبون لمس تتحكم بكمية تدفق الماء أو توقفه، وتستعرض درجة حرارة الماء على شاشة LCD أسفل الصنبور الذي يعمل باللمس أو بالحركة عن بعد.

4 - مرحاض ذكي
سوف تظهر مراحيض بغطاء قابل للفتح والإغلاق ذاتياً دون لمس. وتضُم نظاماً يقوم بتنظيف عصا الرش والوعاء، مع مقبض مياه للتحكم في تدفق الماء ومقعد قابل للتدفئة وفوهة ذاتية التنظيف. وبالانتظار سوف تتوفر بعض الملحقات كخزانة ذكية ذات أبواب زجاجية شفافة أو ملونة وأرفف فولاذية أنيقة مطلية، تستخدم لتبريد منتجات العناية بالبشرة والتحكم في درجة الحرارة رقمياً.

دورات المياه
الذكاء الاصطناعي
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