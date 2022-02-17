محمد مفتاح «عملاق» السينما المغربية

محمد نجيم (الرباط)

يُعتبر الممثل القدير محمد مفتاح (مواليد عام 1947)، من أبرز الوجوه السينمائية في المغرب والعالم العربي. دخل مجال التمثيل منذ ستينيات القرن الماضي، حين شارك وهو فتى يافع، في مسرحية قُدمت في «دار الشباب» بالحي المحمدي، أحد الأحياء العريقة في مدينة الدار البيضاء، وهو الحي الذي وُلد وترعرع فيه.

«الرسالة»

شارك محمد مفتاح في بداية حياته الفنية في عدد من المسرحيات التي أخرجها الفنان الراحل الطيب الصديقي، والذي أسند له بعض الأدوار الثانوية والرئيسة في مسرحيات معروفة في «ريبيرتوار» المسرح المغربي وأشهرها «مومو بوخرصة»، «مدينة النحاس»، «ديوان سيدي عبد الرحمن المجذوب»، و«مقامات بديع الزمان الهمذاني».

وبعدما نهل من الفن المسرحي، فُتحت الآفاق أمامه ليشارك بداية سبعينيات القرن الماضي، في أفلام عالمية ومغربية أشهرها «الشيء المستحيل للمخرج الأميركي جون فرانكلين هايمر، «جارات أبي موسى» لمحمد عبد الرحمن التازي، «طيف نزار» «لكمال كمال، و«عطلة نهاية الأسبوع» لداوود أولاد السيد. كما شارك في رائعة» الرسالة«للمخرج الراحل مصطفى العقاد.

أروع الأدوار

ونظراً لبراعته في أداء أدوار الشخصيات التاريخية وفي الأداء الصوتي وإلمامه بقواعد اللغة العربية، توالت عليه العروض من كبار صناع الدراما السورية، فشارك في عدد من المسلسلات والأفلام التاريخية للمخرج السوري الراحل حاتم علي، وأشهرها:« صقر قريش»، «ربيع قرطبة»، و«ملوك الطوائف». وفي إحدى تصريحاته قال مفتاح: حاتم علي هو من قدَّمني للسوريين والعرب عموماً، فهو الذي أتى بي إلى الشام، حيث عملت معه في مسلسلات تُعتبر من الروائع في تاريخ الدراما العربية، وكانت أدواري من أروع الأدوار التي لعبتها في حياتي، ولم أجد مثله في عمله وانضباطه.

شخصيات من التاريخ

لم تتوقف موهبة وعبقرية محمد مفتاح عند حدود الدراما السورية، بل شارك في عدد من الأفلام المصرية، بينها مسلسل«باب الخلق» لمخرجه عادل أديب، والذي تألق فيه إلى جانب الممثل المصري محمود عبد العزيز، كما شارك في أفلام تقدم شخصيات من التاريخ المغربي المعاصر، مثل البطل عبد الكريم الخطابي.

جوائز

نال الممثل محمد مفتاح العديد من الجوائز والأوسمة في عدد من المهرجانات السينمائية المغربية والعربية، وتم تكريمه في الدورة 29 لمهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر الأبيض المتوسط، وفي مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية، كما توِّج في مهرجان فينيسيا الإيطالي بجائزة أحسن ممثل أجنبي، وكرِّم في عدد كبير من المهرجانات السينمائية في المغرب.