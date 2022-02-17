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دنيا
الأولى منذ 60 عاماً.. حادثة هجوم نادرة لسمكة قرش في سيدني
راكب أمواج يحمل لوحته في الماء بجوار لافتة تعلن رؤية سمكة قرش على شاطئ مانلي في سيدني
17 فبراير 2022 09:33

أُغلقت عدة شواطئ في سيدني اليوم الخميس بعد مقتل شخص في هجوم سمكة قرش بينما كان يسبح، وذلك في أول واقعة من نوعها تشهد سقوط قتلى على شواطئ المدينة منذ ما يقرب من 60 عاماً.

وشهدت المناطق القريبة من موقع الهجوم نشر وسائل لاصطياد أسماك القرش، فيما تنتشر طائرات بدون طيار مع سعي المسؤولون لمعرفة ما إذا كان القرش لا يزال في المنطقة.

 

أظهر مقطع فيديو نشر على الإنترنت سمكة قرش تهاجم شخصا بعد ظهر الأربعاء قبالة شاطئ ليتل باي على بعد حوالي 20 كيلومترا من جنوب أكبر مدينة في أستراليا وبالقرب من مدخل خليج بوتاني.

ولم تكشف الشرطة بعد عن هوية هذا الشخص.

ويأتي الهجوم قبل أيام من انطلاق فعالية خيرية سنوية يحضرها عادة الآلاف من السباحين على شاطئ مجاور. وقال منظمو الفعالية إنهم يراقبون الوضع وإذا تعين تأجيلها فستجرى في السادس من مارس.
وتشير البيانات إلى أن هذا كان أول هجوم لأسماك القرش يوقع قتلى في سيدني منذ 1963.
وأمرت السلطات الناس بالبقاء بعيدا عن المياه.

المصدر: رويترز
سمكة قرش
أستراليا
سيدني
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