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أبرز الفائزين في مهرجان برلين السينمائي
المخرجة الإسبانية كارلا سيمون ترفع الدب الذهبي أرفع جائزة في مهرجان برلين السينمائي
17 فبراير 2022 01:07

في ما يأتي لائحة الفائزين بأبرز جوائز الدورة الثانية والسبعين لمهرجان برلين السينمائي التي وزعت الأربعاء: الدب الذهبي لأفضل فيلم: «ألكاراس» للمخرجة الإسبانية كارلا سيمون.
جوائز الدب الفضي- جائزة لجنة التحكيم الكبرى: «ذي نوفليستس فيلم» لهونغ سانغسو.
- جائزة لجنة التحكيم: «روب أوف جيمز» لناتاليا لوبيز غاياردو.
- جائزة أفضل إخراج: كلير دوني عن «أفيك أمور إيه أشارنومان».
وسيطرت النساء على أبرز جوائز مهرجان برلين الأخرى أيضاً، إذ حصلت الفرنسية كلير دوني على جائزة أفضل إخراج عن «أفيك أمور إيه أشارنومان»، فيما حصلت الألمانية التركية ميلتيم كابتان على جائزة أفضل تمثيل في دور رئيسي (للجنسين). كذلك فازت الإندونيسية لورا بازوكي بجائزة أفضل تمثيل في دور مساند (للجنسين) عن فيلم «نانا».

 

المصدر: آ ف ب
جائزة الدب الذهبي
مهرجان برلين السينمائي
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