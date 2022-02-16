مدير «مودرنا» يقدم توقعات مطمئنة بشأن «كورونا»

مصطفى أوفى (الاتحاد) قدم ستيفان بانسيل، الرئيس التنفيذي لشركة «مودرنا»، المنتجة للقاح مضاد لفيروس كورونا المستجد، توقعات إيجابية بشأن «الجائحة» التي تجتاح العالم منذ أكثر من عامين. ونقلت قناة «سي أن بي سي» التلفزيونية الأميركية عن بانسل قوله، إنه من «المعقول افتراض أننا قد نقترب من المراحل النهائية للوباء». وأضاف، خلال مشاركته في برنامج «Squawk Box Asia» الذي تبثة القناة، «أعتقد أن هذا سيناريو معقول» عندما سئل عن الآراء القائلة إن «الجائحة» قد تكون الآن في مراحلها النهائية. وقال «هناك احتمال بنسبة 80% أنه مع تطور متحورة أوميكرون أو تطور فيروس سارس كوف -2، سنشهد فيروسات أقل وأقل ضراوة». وأوضح هناك «سيناريو 20% آخر حيث نرى طفرة تالية، أكثر ضراوة من أوميكرون»، مضيفا «أعتقد أننا كنا محظوظين كعالم. إذ لم يكن أوميكرون شديد الضراوة، لكننا ما زلنا نرى آلاف الأشخاص يموتون كل يوم حول الكوكب بسبب أوميكرون». كانت شركة «مودرنا» أعلنت، في يناير الماضي، أنها بدأت تجربة سريرية لدراسة سلامة وفعالية جرعة معززة من لقاح يستهدف سلالة أوميكرون على وجه التحديد. وفقا للشركة، تلقى أول مشارك في التجربة جرعة من اللقاح المعزز الخاص بأوميكرون. ومن المتوقع أن يسجل حوالي 600 مشارك بالغ تبلغ أعمارهم 18 عاما أو أكثر ليتم تقسيمهم على مجموعتين. وبرر بانسيل تجربة الشركة للقاح خاص بهذه المتحورة بالقول «الحقيقة أن هذا الفيروس لن يختفي، كما قلنا منذ البداية. سيبقى هذا الفيروس مع البشر إلى الأبد، مثل الإنفلونزا وعلينا التعايش معه».