فيسبوك: 90 مليون دولار لتسوية دعوى خصوصية

لوس أنجلوس (رويترز)

وافقت فيسبوك على دفع 90 مليون دولار لتسوية دعوى خصوصية استمرت عشر سنوات تتهمها بتتبع نشاط المستخدمين على الإنترنت حتى بعد تسجيل خروجهم من موقع التواصل الاجتماعي، وقُدمت تسوية أولية مقترحة إلى المحكمة الجزئية الأميركية في سان هوزيه بكاليفورنيا، وتتطلب موافقة القاضي. يتطلب الاتفاق أيضاً من فيسبوك حذف البيانات التي جمعها بشكل غير قانوني، وكان مستخدمون قد اتهموا فيسبوك التابعة لميتا بلاتفورمز بانتهاك القوانين الاتحادية والمحلية المتعلقة بالخصوصية والتنصت على المكالمات وتجميع سجلات تصفح المستخدمين في ملفات شخصية باعتها للمعلنين، وتنفي الشركة ارتكاب أي مخالفات لكنها سوت القضية لتجنب تكاليف ومخاطر المحاكمة.