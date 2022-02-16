«فيرجن غالاكتيك»: 90 دقيقة في الفضاء بـ 450 ألف دولار

واشنطن (أ ف ب)

فتحت شركة «فيرجن غالاكتيك» للسياحة الفضائية أول أمس باب الحجز لتذاكر رحلة إلى الفضاء تستغرق 90 دقيقة وتنطلق نهاية العام الجاري، مقابل 450 ألف دولار، وكانت «فيرجن غالاكتيك» طرحت تذاكر للبيع منذ أغسطس الفائت للمسجلين على قائمة انتظار، وأفادت الشركة في نوفمبر الماضي بأنها باعت 100 تذكرة بنفس السعر، وأوضحت «فيرجن غالاكتيك» أن باب التسجيل سيفتح للجميع اعتباراً من الأربعاء، وسيطلب من المسجلين إيداع دفعة أولى 150 ألف دولار، وسيكون في وسع الركاب خلال وجودهم في الفضاء فكّ أحزمة الأمان ليسبحوا بضع دقائق في انعدام الجاذبية ويتأملوا الكرة الأرضية من إحدى الكوات الـ12 في المقصورة.