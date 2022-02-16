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دنيا
أسرة «ضحية راست» تقاضي بالدوين
أليك بالدوين
17 فبراير 2022 01:18

لوس انجليس (رويترز)

رفعت أسرة مديرة تصوير فيلم «راست» التي قُتلت أثناء التصوير دعوى قضائية على نجم هوليوود الممثل أليك بالدوين وآخرين، واتهمتهم بتجاهل معايير السلامة الخاصة بالعمل في مواقع تصوير الأفلام، وتم رفع الدعوى المدنية في مقاطعة (سانتا في) بولاية نيو مكسيكو، نيابة عن ماثيو هتشينز زوج المصورة السينمائية الراحلة هالينا هتشينز وابنهما البالغ من العمر تسع سنوات، وقال المحامي براين بانيش في مؤتمر صحفي في لوس أنجلوس «الدعوى تتضمن أسماء أليك بالدوين وآخرين مسؤولين عن السلامة في موقع التصوير، والذين أدى سلوكهم المستهتر وخفض التكاليف إلى وفاة هالينا هتشينز المأساوية».

أليك بالدوين
هوليوود
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