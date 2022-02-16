حديقة «أم الإمارات» تستضيف عروض الحيوانات

أبوظبي (الاتحاد)

تستضيف حديقة «أم الإمارات» بالتعاون مع حديقة العين للحيوانات عروضاً مؤقتة جديدة للحيوانات في 18 و22 و25 فبراير الجاري. ويحظى زوار الحديقة من خلال العروض الـ 3 الجديدة بفرصة لقاء الحيوانات والتفاعل معها والتقاط الصور بما فيها الطيور الجارحة والببغاوات والزواحف. ويقوم فريق الحديقة بتعريف الزوار بالحيوانات وبمواطنها الطبيعية، واستعراض عدد من الحقائق عنها في بيئة آمنة وتثقيفية وترفيهية للجميع.

وتُعد حظيرة الحيوانات من بين المعالم والمرافق الترفيهية والعائلية المختلفة التي تحتضنها حديقة «أم الإمارات»، والتي تتم إدارتها وتشغيلها بالتعاون مع حديقة العين للحيوانات، وتضم عدداً من الحيوانات المحببة مثل الماعز والمهر والأرانب والسلاحف والإبل وطيور الإيمو. ويمكن للزوار المشاركة في تجارب إطعام الحيوانات في الحظيرة، أو ركوب الجمل والمهر. وتفتح حديقة «أم الإمارات» أبوابها يومياً أمام الزوار من الساعة 8:00 صباحاً ولغاية الساعة 12:00 بعد منتصف الليل.