إلهام شاهين ترد على أحمد فلوكس

علي عبد الرحمن (القاهرة) لا ينكر أحد دور الفن في بناء العقل وتشكيل الوعي، وجعل الحياة أكثر بهجة وإشراقاً، قد نختلف في بعض التفاصيل ونرفض بعض التفاصيل لكن تبقى كل التفاصيل لتقول لنا :الفن رسالة حياة. في الأيام الماضية، خرج الفنان أحمد فلوكس، ليهاجم الفن وعالمه الجميل، من خلال تصريحات عبر حسابه الرسمي على منصات التواصل الاجتماعي، وقرر أن يدخل مع الفنانة القديرة إلهام شاهين في مواجهة بالتأكيد لم تأتِ في صالحه، وذلك عندما عقب على تصريحاتها التي أشارت فيها أنه من الخطأ تقييم الفن بمنظور أخلاقي وديني، وعلى الجمهور أن يفصل بين الدور والشخصية الحقيقية. ليرد عليها في رسالة شديدة اللهجة قائلاً: بعيداً عن معزتك، ممكن أستأذنك متتكلميش تاني في الكلام ده، البوسة بنعتبرها حالياً منافية للآداب؟، أمال امتى يا فندم نعتبر الشيء منافي للآداب، لما نلاقي العيل نازل وبشهاداته كمان هنا يبقى سفالة مثلاً". احترمت النجمة إلهام شاهين مشوارها الفني، التي قدمت فيه عدداً من الأفلام والمسلسلات التي كانت ولا تزال تشكل مرحلة مهمة في تاريخ السينما والدراما المصرية، حينما رفضت التعقيب على تصريحاته مكتفية بالتوضيح :" اللي مش محترم المهنة يسيبها"، بهذه الرسالة القصيرة التي لم تحتج مزيداً من الكلمات أو العبارات انتصرت للفن ورسالته. وأشير على فلوكس أن يراجع والده الفنان القدير فاروق فلوكس الذي أمتعنا على مدار أربعة عقود كي يخبره ما هو الفن. الهام شاهين صاحبة المشوار الطويل والمتنوع، المليء بالمحطات المهمة، والتى حصدت مؤخرا جائزة أفضل ممثلة عن دورها في فيلم "حظر تجول"، من مهرجان جمعية الفيلم. لازالت محتفظة بالنظرة الشغوفة المحبة المعطاء والتي نلمحها في عينيها مع كل إطلالة فنية لها. وكأنها تخطرنا أنها ولدت لتكون فنانة. تعتبر شاهين، من أكثر النجمات جرأة في طرح الموضوعات الشائكة التي تكون موضع اهتمام من جانب المجتمعات، كانت مرحلة الثمانينيات هي المرحلة الأكثر رواجاً في السينما لها، فقد قدمت خلالها ما يتجاوز 33 فيلما منها "لا تسأليني من أنا"، "العبقري خمسة"، "موت سميرة"، "الهلفوت"، "رمضان فوق البركان"، "السيد قشطه"، بالإضافة إلى مشاركاتها المهمة في التلفزيون في عدة مسلسلات منها "محمد رسول الله جزء 3"، وأبواب المدينة جزء2"، و"رحلة عذاب"، و"ما قال البحر"، و"أخو البنات"، و"الشيطان والحب"، و"دوامة الحب". ويعتبر عاما 1986 و1987 ، مرحلة النضج لها، إذ قدمت عدداً من الأعمال المهمة منها "نأسف لهذا الخطأ"، "سترك يا رب"، "احترس عصابة النساء"، "محامي تحت التمرين"، "ابنتي والذئاب"، "رغبة وحقد وانتقام"، و"الهاربات"، "لقاء في شهر العسل"، "عطشانه"، "بنات حارتنا"، "الزوجة تعرف أكثر"، و"رجل في عيون امرأة" ومسلسل "ناس مودرن". وعلى مدار مسيرتها الفنية الممتدة، تؤكد إلهام أنها ليست الفنانة التي تلهث وراء "التريند" وترفض الظهور لمجرد التواجد، هي فقط تتواجد إذا توافر لديها السيناريو القوي الذي تفرغ فيه شحناتها الفنية، فمع بداية التسعينيات انخفض معدل الأعمال السينمائية التي شاركت فيها إلهام ، لكنها تميزت بالقيام بأدوار جديدة ومختلفة عن شخصيتها وعن طبيعة الأدوار التي قدمتها من قبل، لتؤكد للمخرجين والمنتجين أنها صاحبة موهبة نادرة كلما تقادمت مع الزمن ازدادت بريقاً وتألقاً. ومن الأعمال التي منحتها شهرة جماهيرية واسعة في هذه الحقبة "موعد مع الرئيس"، و"الحب المر"، و"الحجر الداير"، و"لحم رخيص"، و"يا دنيا يا غرامي"، و"دانتيلا"، و"هارمونيكا"، و"القتل اللذيذ"، و"جنون الحياه"، و"الظالم والمظلوم".
شهدت فترة التسعينيات والألفية نشاطاً ملحوظاً لها في الدراما التلفزيونية، حيث أولت اهتماماً كبيراً بالمسلسلات التي ساعدتها على اتساع جماهيريتها، فشاركت بأدوار مهمة في مسلسلات متعددة منها ليالي الحلمية الجزء 4 و5، البراري والحامول، نصف ربيع الآخر، الحاوي، وشاركت أيضًا في مسرحية بهلول في اسطنبول مع الفنان سمير غانم من إخراج محمد عبد العزيز. في سجل النجمة إلهام شاهين الفني، واحداً من أهم أفلام الكاتب الكبير صاحب القلم الاستثنائي وحيد حامد "سوق المتعة" حسبما صرح هو في مشهد وداعه الأخير خلال تكريمه من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي بدورته الـ 42. تعاونت إلهام مع كبار الكتاب والمخرجين مثل المخرج منير راضي فى فيلم "أيام الغضب" الذي حصد ثلاث جوائز دولية عن دور كان عبارة عن 7 مشاهد، فيلم "يا دنيا يا غرامي"، الذي كان أول أعمال المخرج مجدى أحمد على، وحصل على عدد كبير من الجوائز وغيرها من الأفلام الهامة. عشقها للسينما دفعها لاقتحام عالم الإنتاج، بعدما وجدت أن السينما تنحرف قليلاً عن مسارها وأهدافها التي أنشأت لأجله، من دون أن يشغلها الإيرادات ولا الربح التجاري، فهي اقتحمت هذا المجال رغبة منها في تقديم أدوار وقضايا تستحق المغامرة والتفكير. فقدمت "خلطة فوزية" وحصلت من خلالها على جائزة أفضل ممثلة من مهرجان روتردام السينمائي.