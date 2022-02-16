عرض أكبر وأغلى ماسة زرقاء للبيع

تعرض دار "سوذبيز هونج كونج" أكبر وأثمن ماسة زرقاء تُطرح في مزاد على الإطلاق للبيع في أبريل من هذا العام، إذ تقدر قيمتها بأكثر من 48 مليون دولار أميركي. والماسة الزرقاء (دي بيرز كالينان بلو)، والتي ستعرض في مزاد لقطعة واحدة، هي اكتشاف حديث. فقد استُخرجت الماسة، التي يزيد وزنها على 15 قيراطاً، عام 2021 من منجم "كالينان" في جنوب أفريقيا، وهو أحد المصادر القليلة في العالم للماس الأزرق شديد الندرة. قال فرانك إيفريت، نائب الرئيس ومدير مبيعات المجوهرات في دار "سوذبيز"، إن الجوهرة رائعة على مستويات عدة.وأضاف "إنها نادرة بسبب الحجم. فوزنها يزيد على 15 قيراطاً. وهي زرقاء زاهية. ولا تشوبها شائبة من الداخل. وفي الحقيقة، أحد أكثر الجوانب ندرة فيها هو طريقة قطعها". ومضى يقول "أعتقد بأننا سنرى اهتماماً هائلاً بهذا الحجر (الكريم) عندما يعرض في المزاد في آخر الأمر... سوق المجوهرات قوية للغاية في الوقت الحالي، مثلما كانت حقاً خلال السنوات العديدة الماضية، لكن أحد أقوى القطاعات هو الألماس الملون. وأحد أقوى الألوان هو اللون الأزرق". صنف المعهد الأميركي للأحجار الكريمة الماسة على أنها زرقاء زاهية، وهو أعلى تصنيف لوني ممكن وفقا لدار "سوذبيز"، ولم يمنحه المعهد إلا لما لا يزيد على واحد في المئة من الماس الأزرق المقدم إليه.