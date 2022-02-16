«ياس ووتروورلد أبوظبي».. وجهة نهاية الأسبوع

أبوظبي (الاتحاد) «ياس ووتروورلد أبوظبي» خيار مثالي للضيوف من عشاق الألعاب المائية لقضاء عطلة نهاية أسبوع حافلة بالمرح والمغامرات، والاستمتاع بمجموعة متنوعة من المنزلقات والمرافق الترفيهية التي يُتحكم بدرجة حرارة الماء فيها. وتضم 6 ألعاب حصرية لا توجد في أي مدينة ألعاب مائية أخرى في العالم، بينها تجربة «بابلز باريل»، أكبر حوض أمواج اصطناعية في المنطقة يُتيح التزلج على الأمواج العالية، وأجواء المغامرة مع الأصدقاء في لعبة «الدوامة» التي تعتبر أكبر لعبة إعصار مائي تتسع لـ6 أشخاص، وشعور التدلي من الأعلى في تجربة «فلج الصقر» المشوقة والفريدة من نوعها التي تتضمن ركوب طوافة.
وتُعتبر «ياس ووتروورلد أبوظبي» مكاناً مثالياً للاستجمام والاسترخاء، إذ يمكن قضاء أوقات هادئة ومريحة في أكواخ الواحة التي تمنح الضيوف الخصوصية، وفي بحيرة أمواج لمشاهدة الأمواج التي تنعكس على اللؤلؤة العملاقة في أعلى البحيرة. وللصغار حصتهم من المرح والتجارب المنعشة المخصصة لهم في حوض السباحة والمنزلقات المائية المتنوعة. ويمكن للضيوف الأصغر سناً المرح في منطقة «يهال»، التي تضم منزلقات صغيرة ودلواً ضخماً يضمن أعلى مستويات التسلية والمرح.