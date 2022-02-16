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دنيا
مؤشرات في منتصف العمر قد تدل على الإصابة بالخرف
مؤشرات في منتصف العمر قد تدل على الإصابة بالخرف
16 فبراير 2022 19:43

غالبا ما تظهر أعراض الإصابة بالخرف بعد سنوات من "التدهور الداخلي للدماغ "، لكن بنسبة لنوع معين من الخرف، فإن الأعراض قد تظهر بشكل مبكر، وبالتحديد، في الثلاثينيات من عمر الشخص.
 
وقالت صحيفة "إكسبريس" البريطانية إن الاضطراب الوراثي، المعروف باسم اعتلال الشرايين الوعائي السائد الدماغي واعتلال بيضاء الدماغ، قد يؤدي إلى الخرف الوعائي (أو ضعف الإدراك الوعائي).

وتوجد المادة البيضاء في الأنسجة العميقة للدماغ (تحت القشرة)، وتحتوي على ألياف عصبية (محاور عصبية)، وهي امتداد للخلايا العصبية.

وأشار خبراء في مؤسسة "جون هوبكنز ميديسن" إلى أن الاضطراب الوراثي يؤثر على الأوعية الدموية في المادة البيضاء في الدماغ.

وأوضحوا أن هذا الاضطراب ترافقه بعض الأعراض، التي تظهر في الثلاثينيات من عمر الإنسان، وهي الصداع النصفي والنوبات والاكتئاب الحاد.

كما قد تشمل الأعراض، وفق المنظمة الوطنية للاضطرابات النادرة في الولايات المتحدة: الضعف الإدراكي والاضطرابات النفسية.

وأبرزت المنظمة أن الأعراض وشدّتها قد تختلف من شخص لآخر، حتى بين أفراد العائلة نفسها بحسب سكاي نيوز العربية.

يشار إلى أن أكثر من 57 مليون شخص على مستوى العالم يعانون من الخرف، ومن المتوقع أن يزيد الرقم إلى 153 مليونا بحلول عام 2050.

المصدر: وكالات
الخرف
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