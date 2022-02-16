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دنيا
وفاة لاهيري «ملك الديسكو» في الهند
بابي لاهيري
16 فبراير 2022 18:27

توفي بابي لاهيري، «ملك الديسكو» في الهند عن عمر يناهز التاسعة والستين، على ما أعلنت، اليوم الأربعاء، عائلة النجم البوليوودي الذي تعاون مع نجوم عالميين.
ونقلت وكالة «برس ترست» الهندية عن ديباك نامجوشي، مدير مستشفى «كريتيكير» في بومباي، الذي فارق فيه لاهيري الحياة، قوله إن وفاة النجم حصلت مساء أمس الثلاثاء، موضحاً أنه كان يعاني «مشاكل صحية متعددة».
وأشاد رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي بالراحل، ونشر اليوم الأربعاء تغريدة عبر «تويتر» لاحظ فيها أن موسيقاه «أثرت في الجميع، وعبرت بشكل رائع عن الكثير من المشاعر»، لدرجة أن «جميع الأجيال تجد نفسها في أعماله».
وأضاف مودي «سيفتقد الجميع طبيعته النابضة بالحياة. نشعر بالحزن لوفاته، ونتقدم بتعازينا لعائلته ومعجبيه».
وأعربت أسرة المغني وكاتب الأغنيات، في بيان، عن حزنها «الشديد»، وتمنى زوجته وولداه «الحب والحماية لروحه».
وأشار ديباك نامجوشي إلى أن لاهيري، الذي مكث في المستشفى شهراً «غادره الاثنين، لكن وضعه الصحي تدهور الثلاثاء فنُقل مجدداً إلى المستشفى، حيث توفي قبيل منتصف الليل بقليل جرّاء تعرضه لمتلازمة توقف التنفس أثناء النوم».
ويُعتبر لاهيري، المولود في ولاية البنغال الغربية لعائلة من الموسيقيين، صاحب الفضل في نشر موسيقى الديسكو في الهند.
كان الهنود في سبعينات القرن العشرين وثمانيناته يرقصون على أنغام أغنياته التي رافقت الأفلام البوليوودية، ومن أبرزها Chalte Chalte وDisco Dancer وSharaabi.
تعاون لاهيري مع سامانتا فوكس في الفيلم الهندي Rock Dancer عام 1995.
وأدى لاهيري بصوته الدبلجة الهندية لأبطال عدد من الأفلام الهوليوودية.
ربح في مطلع العقد الأول من القرن الحادي والعشرين دعوى قضائية ضد مغني الراب الأميركي دكتور دري الذي استخدم لحن إحدى أغنياته.
ووصف إي آر رحمن الملحن الحائز جائزة أوسكار، لاهيري عبر تويتر بأنه «ملك الديسكو في السينما الهندية».
وكتب النجم البوليوودي أكشاي كومار أن صوت بابي لاهيري «جعل الملايين من الناس يرقصون»، بمن فيهم هو. وأضاف «شكراً لكل السعادة التي وفرتها من خلال موسيقاك».

المصدر: آ ف ب
الهند
بابي لاهيري
وفاة
موسيقى الديسكو
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