مصر.. تفاصيل جديدة في هروب مشردة فيصل من دار الرعاية

أحمد عاطف (القاهرة)

أثار هروب فتاة معروفة إعلامياً بـ«مشردة فيصل» الجدل في مصر، بعدما هربت من دور الرعاية التي تكفلت بإيوائها، بعد انتشار صورها على مواقع التواصل الاجتماعي. وبحسب محمود وحيد، رئيس مؤسسة معانا لإنقاذ إنسان، فإن لقاء المعروفة باسم مشردة فيصل، اختفت فجأة، وبمراجعة كاميرات الدار تبين أنها قفزت من أعلى أسوار الدار لتنطلق مسرعة إلى الخارج وتختفي. وبدأت قصة لقاء عندما انتشرت صور لها على مواقع التواصل الاجتماعي، وهي تجلس في أحد الشوارع، لتلقى تعاطفاً كبيراً، خاصة مع انتشار لها أثناء زواجها من فترة قريبة. وظهرت لقاء في فيديو قصير تتحدث فيه عن معاناتها قائلة: «زوجي أهملني وطردني خارج البيت، وأبحث عن مأوى يحميني من برد الشتاء». وخلال أيام تحركت مؤسسة الرعاية لإنقاذها، وخلال فترة تواجدها خضعت لمجموعة من التحاليل الطبية التي كشفت إصابتها بمرض مناعي معدٍ، واضطراب نفسي، وأظهرت إدمانها للمخدرات، فبدأت الدار في إجراءات عزلها تمهيداً لخضوعها لجلسات العلاج. وقال وحيد لـ«الاتحاد» إنه يتوقع أن يكون سبب هروب لقاء من الدار هو إجراءات العزل التي خضعت لها، خوفاً على باقي نزلاء الدار من المرض المناعي، حيث إنها أرادت الانخراط مع بقية زملائها، وشعرت بالضيق من العزل الاحتياطي لحين إجراء باقي الفحوصات الطبية. وأضاف أنه تم التواصل مع مستشفى نفسي، لبدء العلاج مع لقاء بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي، وحينها شعرت بالضيق لبدء إجراءات نقلها إلى مكان آخر غير دار الرعاية، وهو ما دفعها للهرب قبل نقلها إلى المستشفى. وأوضح مدير دار الرعاية أنه حاول الوصول إلى والدها لسرعة إتمام إجراءات نقلها إلى المستشفى النفسية لأن الحجز يتم أسرع في حالة وجود قريب من الدرجة الأولى، ولكن فوجئت الدار بوجود تعنت من والدها وعدم تعاون بشكل مثمر لمدة أسبوع كامل، وهذا ما أخر إجراءات النقل للمستشفى النفسية، وساهم في هروب لقاء من الدار. وكشف والد لقاء في تصريحات لوسائل إعلام محلية عن معاناة ابنته من مرض نفسي، جعلها تعتاد الهروب من المنزل منذ أن بلغت العاشرة من عمرها، حتى أنها تمت كفالتها من 20 أسرة مختلفة وفي كل مرة كان يعثر عليها ويعيدها إلى منزلها. كما أوضح أنها تزوجت منذ خمس سنوات ولكنها انفصلت عن زوجها بعد شهرين فقط واختفت ولم يعرف عنها شيئاً حتى ظهرت صورها على مواقع التواصل الاجتماعي في الآونة الأخيرة. يذكر أن مسؤولي دار الرعاية قد أبلغوا الشرطة المصرية ووزارة التضامن الاجتماعي، بهروب لقاء من الدار، لإخلاء مسؤوليتهم عن اختفائها المفاجئ.

