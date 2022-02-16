كورنوال لـ «إكسبوجر»: تعرَّفوا إلى رحلتي في سجن «غوانتانامو»!

كورنوال لـ «إكسبوجر»: تعرَّفوا إلى رحلتي في سجن «غوانتانامو»!
من المهرجان الدولي للتصوير «إكسبوجر 2022»
16 فبراير 2022 15:41
شاركت ديبي كورنوال المصوّرة ومحامية الحقوق المدنية السابقة ممارساتها وخبراتها في مجال القصص الملحّة والضرورية مع الجمهور، خلال جلسة بعنوان «تسليط الضوء على القصص الملحّة»، ضمن فعاليات اليوم السابع والأخير من المهرجان الدولي للتصوير «إكسبوجر 2022» في مركز إكسبو الشارقة.واستعرضت كورنوال خلال الجلسة أحداث قصتيها المصورتين «أهلاً بكم في المعسكر الأميركي: داخل خليج غوانتانامو»، و«قصص ضرورية». وقالت: تناولت قصة سجن «غوانتانامو»، الأحداث التي كانت تدور في أجواء السجن الشهير الذي خصصته الولايات المتحدة الأميركية للمتهمين بالإرهاب، والذي لا يزال قائماً منذ عام 2001 حتى اليوم. وتمزج الصور في هذه المجموعة بين التعاطف والكوميديا السوداء والتوثيق، من خلال مشاهد لا تظهر فيها وجوه السجناء الذين التقتهم بعد رحلة تنقلت خلالها في 9 بلدان، لأقابل 17 سجيناً سابقاً، بالإضافة إلى أحد الحراس السابقين، وأظهرتهم في بورتريهات تصوّر كل فرد منهم في بيئة تجسّد حياته وعمله. واستعرضت كورنوال مشاهد افتراضية من حياة سجناء سابقين في «غوانتانامو»، الذي يعد من أشهر السجون وأكثرها سرية خلال العقدين الماضيين، وقدمت عبر عدستها تأملات فوتوغرافية لم تهمل التفاصيل المتداولة حول المعتقل وزنازينه. وانتقلت كورنوال بعد ذلك للحديث عن كتابها «قصص ضرورية»، فقالت: استلهمت أحداث وصور هذا الكتاب من مشروعي الأول حول سجن «غوانتانامو»، وسافرت في محاولة لكشف الغطاء عن الحروب في أفغانستان والعراق، والدمار الذي جلبه لها، وكيف كان الأمر بالنسبة للبلدين، وقمت بالتصوير في قواعد عسكرية بُنيت على أراض أميركية، لتحاكي قرى وبلدات عراقية وأفغانية، وواصلت توثيق مشاهد وصور قوية ومتعددة تستكشف الحقائق التي أنشأتها أميركا. وأشارت إلى أنّ كتابها يتناول القصص التي تُروى لنا وإدارة الحقائق المقلقة، وكيف يتم نشر القصص الخيالية واحتضانها ولأي غاية، وماذا يحدث لمجتمع لا يستطيع تمييز الخيال عن الواقع، مشيرة إلى أنها كانت تقوم بتجميع مختلف الصور مع مواد أخرى، لطرح أسئلة أكبر حول عدم الوضوح بين الحقيقة والخيال.