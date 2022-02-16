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«الشرقية من كلباء» تضيء على الموروث في «متحف الحرف»
«الشرقية من كلباء» تضيء على الموروث في «متحف الحرف»
16 فبراير 2022 13:42

الشارقة (الاتحاد)
تفتح قناة «الشرقية من كلباء»، التابعة لهيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون، نافذة لجمهورها لتعريفه بحرف الأجداد وتسليط الضوء على مضامين ومفردات التراث الغني بتنوعه وعمقه التاريخي في مجتمع الإمارات عامة والمنطقة الشرقية على وجه الخصوص، وذلك من خلال البرنامج الأسبوعي «متحف الحرف» الذي تبثه كل يوم خميس عند الساعة 7:15 مساءً.
ويتناول البرنامج في قالب تسجيلي على مدى 13 دقيقة، جوانب مختلفة من مقتنيات متحف الحرف التقليدية في السوق القديم بمدينة خورفكان، من خلال استضافة ذوي الخبرة من الباحثين والمتخصصين بالتراث، أو من كبار السن الذين لديهم اطلاع ومعرفة بأنواع الأدوات المستخدمة في الصناعات والحرف التقليدية ليقدموا نبذة عنها للمشاهدين.
ويطوف البرنامج بالجمهور في عالم التراث، من مدخل الحرف التي اعتمد عليها الآباء والأجداد قديماً، وتناقلوها عبر الزمن، في قصة ممتدة تروي كفاحهم وكيف ابتكروا ما يلبي احتياجات المهن التي مارسوها، وعكسوا من خلالها عراقة وأصالة التراث في المنطقة الشرقية.
ويستعرض البرنامج، الذي يقدمه حميد علي في أول ظهور له على «الشرقية من كلباء»، العديد من الحرف والأدوات التي يوثقها متحف الحرف التقليدية، وتشمل مختلف البيئات البحرية والجبلية وحرف البادية، كالطب الشعبي والحلاقة والخياطة واستخراج اللؤلؤ واستخراج الدبس والغوص وصناعة السفن والقوارب وأدوات الصيد، وسواها من المهن التي تنقل للمشاهدين كيف عاش الآباء والأجداد وطوروا من أساليب حياتهم وحافظوا على المهن المختلفة التي برعوا فيها.

هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون
كلباء
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