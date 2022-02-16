19 فبراير 2022
أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
إنفوجراف كاريكتير برامج
إنفوجراف كاريكتير برامج
دنيا
جورج جورجيو من «إكسبوجر»: هكذا أوثِّق المدينة والسكان
جورج جورجيو من «إكسبوجر»: هكذا أوثِّق المدينة والسكان
16 فبراير 2022 13:26

الشارقة (الاتحاد) 

شهد اليوم السابع من المهرجان الدولي للتصوير «اكسبوجر» جلسة حوارية بعنوان «الفرد والمجتمع»، تحدث فيها المصور البريطاني جورج جورجيو عن عدد من أعماله التي توثق تعقيدات الحياة والتحديات التي يواجهها الفرد في المجتمع. وذكر كيف يرصد بعدسته شكل المساحات العامّة التي يتشاركها الناس في المدن على الرغم من تنوع البيئات التي قدموا منها، إضافة إلى التقاطه حشود الناس أثناء المسيرات التي تشهد تباينات في المواقف. وتطرّق إلى 3 من كتبه المصورة، وهي «الصدع»، «لاست ستوب» و«مواكب الأميركيين».

تصدع المجتمعات
وحول كتاب «صدع»، الذي صوَّر محتواه في تركيا، قال جورجيو: تشهد تركيا هجرة هائلة وسريعة من المجتمعات الريفية إلى مساحات جديدة من المساكن المتقاربة على حدود المدن الكبرى، وقد حاولت من خلال هذا المشروع العمل على مستويين: مستوى عام تمثل في تصوير المباني المعمارية، وخاص، من خلال رصد التنقلات التي كانت تشهدها القرى والبلدات هناك، وما نتج عنها من آثار على الأفراد والعمارة.
وأضاف: أثناء إقامتي في تركيا لمدة 5 سنوات تقريباً، فوجئت بمدى سرعة حدوث التغيير، وإعادة تشكيل المناظر الطبيعية والبلدات والمدن، من خلال إنشاء شبكة طرق واسعة، وتأسيس المجمعات السكنية الكبيرة، لذا وجدت أنه من الضروري تصوير التنوّع الهندسي والمعماري قبل أن يصبح نسخاً كربونية عن بعضها.

تشارك المكان
بالانتقال إلى مشروعه الثاني «لاست ستوب»، قال جورجيو: في لندن، لاحظت حجم التغيّر الكبير الحاصل هناك، والذي جاء بفعل الهجرات المتنوعة إليها، وقد نظرت إلى الموضوع من زاويتي الخاصة، وقررت تصوير المدينة كلّها من مختلف الزوايا والمشاهد العديدة، كالساحات العامة، وكيفيّة استخدام الناس لها، وإظهار نظرات الناس وتعابير وجوههم في الشوارع، وذلك في محاولة لفهم قدرة الكثير من الناس على مشاركة نفس المساحة، على الرغم من مجيئهم من أماكن مختلفة من العالم.

مواكب الأميركيين
وحول المشروع الثالث «مواكب الأميركيين»، الذي ترشّح لنيل «جائزة مؤسسة آبرتشور باريس فوتو لأفضل كتب الصور لعام 2019»، أشار جورجيو إلى أنّه عام 2016 التقط صوراً لجموع المتفرجين وهم يصطفون في شوارع المدن الكبرى والبلدات الصغيرة في مختلف أنحاء الولايات المتحدة الأميركية، يشاهدون أو ينتظرون المسيرات.
وقال: جاء هذا المشروع عقب انتخاب دونالد ترامب رئيساً، في فترة كان الانقسام والتباين الأميركي فيها واضحاً أكثر من أي وقت آخر. وقد اتبعت فيه نهجاً بصرياً بسيطاً وبليغاً، إذ أقف على أحد جانبي الطريق، وأنتظر رؤية واضحة لتصوير جزء من المجموعة على الجانب الآخر، وقد شاهدت مجلة نيويورك تايمز بعض الصور، ودعمت المشروع على الفور.

مهرجان إكسبوجر
آخر الأخبار
محمد بن راشد: الإمارات.. دولة المستقبل
الإمارات
محمد بن راشد: الإمارات.. دولة المستقبل
19 فبراير 2022
محمد بن زايد: توثيق شراكاتنا مع الاقتصادات الكبرى في العالم
الإمارات
محمد بن زايد: توثيق شراكاتنا مع الاقتصادات الكبرى في العالم
19 فبراير 2022
محمد بن زايد متحدثاً خلال القمة التي عقدها مع رئيس الوزراء الهندي عبر تقنية التواصل المرئي
الإمارات
محمد بن زايد وناريندرا مودي: نقلة نوعية في العلاقات الإماراتية الهندية
19 فبراير 2022
إطلاق الرؤية الإماراتية - الهندية المشتركة
الإمارات
في ختام القمة المرئية بين محمد بن زايد وناريندرا مودي: إطلاق الرؤية الإماراتية - الهندية المشتركة
19 فبراير 2022
محمد بن زايد متحدثاً خلال القمة التي عقدها مع رئيس الوزراء الهندي عبر الاتصال المرئي
الإمارات
محمد بن زايد وناريندرا مودي: نستثمر كل الفرص لمصلحة شعبينا.. ونمتلك الإرادة القوية
19 فبراير 2022
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©