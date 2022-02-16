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تعرف على أفضل هاتف أندرويد من «Infinix»
تعرف على أفضل هاتف أندرويد من «Infinix»
16 فبراير 2022 13:04

كشفت Infinix عن مواصفات هاتفها الأحدث الذي صمم ليعمل مع شبكات 5G، ويضاهي بتقنياته أفضل هواتف أندرويد المطروحة حاليا.

ويأتي الهاتف الجديد بهيكل مقاوم للماء و الغبار بأبعاد (168.7/76.5/8.8) ملم، وزنه 199 غ، ومحمي بطبقات من البلاستيك المتين والزجاج المضاد للصدمات والخدوش.

وحصل على شاشة بمقاس 6.78 إنش، ترددها 120 هيرتزا، دقتها (2460/1080) بيكسل، ومعدل سطوعها الأعظمي يصل إلى 500 شمعة/م تقريبا.

ويضمن الأداء الممتاز له معالج MediaTek Dimensity 900 5G الحديث، ومعالج رسوميات Mali-G68 MC4، وذواكر وصول عشوائي 8 غيغابايت، وذواكر داخلية 128 غيغابايت قابلة للتوسيع عبر شرائح microSDXC.

أما الكاميرا الأساسية فيه فأتت ثلاثية العدسة بدقة (48+13+2) ميغابيكسل، فيها عدسة telephoto بفتحة f/2.5، والكاميرا الأمامية له أتت بدقة 16 ميغابيكسل وتعمل مع تقنيات التعرف على الوجوه بحسب «rt».

وجهّز الهاتف بنظام تشغيل "أندرويد-11" قابل للتحديث، وبمنفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ USB Type-C 2.0، ومستقبل لإشارات الراديو FM، وماسح لبصمات الأصابع، وبطارية بسعة 5000 ميلي أمبير تعمل مع شاحن سريع باستطاعة 33 واطا.

المصدر: وكالات
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