كيف نؤهِّل الأطفال لمواجهة تغيُّر المناخ؟

أبوظبي (الاتحاد) يتجاهل الكثيرون دور الأطفال والشباب في القضايا التي تهم مستقبلهم، ومنها التغير المناخي، لذلك أكد خبراء على أنه يُمكن أن يؤدي إشراكهم إلى إحداث تغيير من آثاره، وسيكون دورهم مؤثراً. ويؤدي تغير المناخ إلى تطرف أحوال الطقس، حيث ساهمت سلوكيات البشر في الزيادة المفاجئة للكوارث المدمرة على مدار العشرين عاماً الماضية، ما تسبب في معاناة الملايين حول العالم، من الفيضانات والانهيارات الأرضية والقباب الحرارية وحرائق الغابات وذوبان الجليد والأعاصير.

وأكد موقع Economic Times أنه يجب أن نعلِّم الأطفال والشباب ونجهِّزهم للتعامل بشكل أفضل مع قضية تغير المناخ وتصور مستقبلهم وسط تحديات اجتماعية مختلفة، من خلال تطوير المناهج الدراسية وابتكار طرق للتعليم بوسائل مستنيرة. ومن المهم أن يشارك الأطفال في إجراءات مكافحة تغير المناخ، بعدما أصبحت القضية الأكثر إلحاحاً وتتطلب أفعالاً فورية، بحيث يحتاج الأطفال إلى الحصول على معلومات بالحقائق تؤهلهم لاتخاذ إجراءات لتغيير المستقبل وتنمية الأمل بطريقة تستند إلى فهم واقعي للظروف. ويلعب المعلمون دوراً مهماً في مساعدة الأطفال والشباب على إدارة ضغوطهم وقلقهم بشأن المستقبل، إلى جانب تعزيز الصحة النفسية في المدارس وتضمين الإرشادات المتعلقة بالمناخ في المناهج الدراسية.