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نوع من الخضراوات يحارب السكري ومشاكل الكبد .. تعرف عليه
نوع من الخضراوات يحارب السكري ومشاكل الكبد .. تعرف عليه
16 فبراير 2022 12:32

فوائد صحية لتناول الفجل لصحتك لكنه على الرغم من ذلك من الخضراوات المهملة إليك أهم الفوائد الصحية لتناول الفجل وفقا لموقع “ parentinghealthybabies      ”

1-مضاد للالتهابات

يتمتع الفجل بخصائصه المضادة للالتهابات. نظرًا لوجود الزنك فيه ، لذلك ترجع فائدته  في التئام أي نوع من التورم أو الالتهاب.

2-يقلل من مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية

 الفجل فعال في تنظيم ضغط الدم ، وبالتالي فهو يقلل أيضًا من مخاطر الإصابة بأمراض القلب. 


3- يساعد في تقليل الكوليسترول الضار

 الفجل  مفيد أيضًا عندما يتعلق الأمر بخفض الكوليسترول السيئ. 

4- يقلل من خطر الإصابة بمرض السكري

بشكل عام ، تعتبر بذور الفجل مقاومة  للأنسولين. وبالمثل ، يمنع الفجل  أيضًا مرض السكري ويسيطر على مستوى السكر في الدم في الجسم. 

5-ينظم وظائف الكبد

مليء بمضادات الأكسدة والألياف ، يساعد الفجل افي إزالة السموم من الكبد وتنظيم وظائفه. يمكن أن يساعد أيضًا في التئام تلف الكبد لأنه يحافظ على فحص مستويات البيليروبين .
 


6-يحسن التمثيل الغذائي وصحة الأمعاء
 
نظرًا لأن الفجل غني بالألياف ، فإنه يحسن صحة الأمعاء ، ويساعد في الهضم ، ويعزز أنشطة التمثيل الغذائي في الجسم.

7-تقوية المناعة

يساعد الفجل  في تحسين جهاز المناعة لديك ، حيث يحتوي على فيتامين سي والعناصر الغذائية الحيوية الأخرى.

8-يقلل من مخاطر الإصابة بالسرطان

يحتوي الفجل على بعض العناصر المضادة للسرطان ، وبالتالي يمنع خطر الإصابة بأنواع مختلفة من السرطانات


9-يمنع حصوات الكلى ويساعد على نمو العظام

 يساعد الفجل  في منع حصوات الكلى. كما أنه يزيل السموم من الكلى ويساعد في تنظيم تدفق البول.

المصدر: وكالات
الصحة والتغذية
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