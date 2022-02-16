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دنيا
فوائد كبيرة للمغنيسيوم على صحتك
تعبيرية
16 فبراير 2022 12:41

تؤكد الدراسات حاجة جسم الإنسان للمغنيسيوم، لأهمية هذا المعدن في توفير الراحة للأعصاب والعضلات، ودعم الصحة العقلية والجهاز المناعي. ويحذر الأطباء من نقص هذا العنصر بسبب ارتباط ذلك بالكثير من المشكلات الصحية.

ويعد المغنيسيوم معدناً مهماً، يلعب دورًا في أكثر من 300 تفاعل إنزيم في جسم الأنسان، ويلعب عدة أدوار مهمة في صحة الجسم والدماغ.

ويمكن أيضًا الحصول عليه عن طريق مكملات المغنيسيوم إذا كانت مستوياته منخفضة في الجسم، وفي ما يأتي نتناول فوائد المغنيسيوم المختلفة:

تقوية صحة العظام
قد يؤدي المغنيسيوم إلى تحسين صحة العظام بشكل مباشر وغير مباشر.

حيث يساعد المغنيسيوم على تنظيم مستويات الكالسيوم وفيتامين د، وهما عنصران مهمان مغذيات لصحة العظام، وهو ضروري لتكوين العظام بشكل صحي وسليم.

كما قد يساعد في انخفاض خطر الإصابة بهشاشة العظام لدى النساء بعد انقطاع الطمث.

انخفاض خطر الإصابة بمرض السكري
هناك رابط مهم بين الوجبات الغذائية عالية المغنيسيوم مع انخفاض خطر الإصابة بمرض السكري، حيث أن المغنيسيوم يلعب دورًا مهمًا في السيطرة على الغلوكوز وأيض الأنسولين. 

ومن الجدير بالذكر أن نقص المغنيسيوم قد يزيد من مقاومة الأنسولين وهي حالة تحدث غالبًا قبل الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني.

ومن الممكن تناول مكملات المغنيسيوم لتحسين حساسية الأنسولين لدى الأشخاص الذين يعانون من انخفاض مستوى المغنيسيوم بعد استشارة الطبيب.

 تعزيز صحة القلب والأوعية الدموية
يلعب المغنيسيوم دورًا مهمًا في صحة القلب والعضلات، حيث أن نقص المغنيسيوم يمكن أن يزيد من خطر إصابة الشخص بأمراض القلب والأوعية الدموية.

كما أن الأشخاص الذين يعانون من قصور القلب الاحتقاني يكون لديهم نقص في مستويات المغنيسيوم. 

ويلعب المغنيسيوم أيضًا دورًا مهمًا في تنظيم ارتفاع ضغط الدم، أي هو يحمي من ارتفاعه الأمر الذي ينعكس إيجابًا على صحة القلب والأوعية الدموية.

 التخفيف من أعراض الصداع النصفي
يساعد المغنيسيوم في منع أو التخفيف من الأعراض المرافقة للإصابة بالصداع النصفي.

حيث أن نقص المغنيسيوم يؤثر على الناقلات العصبية، ويقيد انقباض الأوعية الدموية وهي عوامل ترتبط بالصداع النصفي.

 التقليل من القلق
تلعب مستويات المغنيسيوم دورًا في التقليل من اضطرابات المزاج، بما في ذلك الاكتئاب والقلق.

لذا من المهم الحفاظ على مستويات جيدة من المغنيسيوم للتقليل من خطر الإصابة بالقلق والاكتئاب.

علاج أعراض الدورة الشهرية
يحسن المغنيسيوم أعراض الدورة الشهرية ومتلازمة ما قبل الحيض، ومتلازمة ما قبل الحيض هي واحدة من أكثر الاضطرابات شيوعًا بين النساء في سن الإنجاب، وتتمثل أعراضها في احتباس الماء في الجسم وتشنجات البطن والتعب والتهيج والانتفاخ.

تناول الأطعمة الغنية بالمغنيسيوم من شأنه أن يساعد في التقليل من أعراض الدورة الشهرية وعلاجها.

مصادر المغنيسيوم
من الممكن التركيز على تناول المغنيسيوم من مصادره الطبيعية، ومن الممكن العثور على المغنيسيوم في الأطعمة الاتية:

السبانخ.
المكسرات.
الموز.
الشوكولاتة الداكنة.
الأفوكادو.
السمك.
دقيق الشوفان.
البقوليات.

المصدر: وكالات
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