إيداع طفل «ذا فويس كيدز» بإحدى دور الرعاية في مصر لهذا السبب

أحمد عاطف (القاهرة)
قضت محكمة مصرية بإيداع طفل مصري شارك بمسابقة الغناء «ذا فويس كيدز» بإحدى دور الرعاية بمدة غير محددة، بتهمة الاعتداء بالضرب على زميله، وغرس مفتاح في رأسه، ما أدى لإصابته ونقله إلى المستشفى.
وفي التفاصيل، فقد كشف تقرير طبي أن الطفل المريض مصاب بجرح قطعي بفروة الرأس، وانغماس جسم معدني (مفتاح سيارة)، بفروة الرأس وعظام الجمجمة والمخ، وكسر بعظام الجمجمة، إثر إصابة الرأس، كما أجريت له عملية رفع الجسم المعدني ورفع الكسر. وبحسب الأمن المصري، فإن الطفل معاذ عيسى (المعتدي) استفز زميله المصاب قبل الواقعة بدقائق واعتدى عليه، وأدخل مفتاح السيارة بالكامل في رأسه قبل أن يتم إنقاذ حياته. وكشفت والدة المجني عليه، أن نجلها يتواجد في المستشفى منذ أسبوع ولا زال يتلقى الرعاية الصحية بداخلها والأطباء منعوا خروجه لحين تحسن حالته الصحية، مضيفة أن النيابة تحفظت على المفتاح الذي اخترق جمجمة نجلها، وقررت ضبط وإحضار المتهم في الواقعة، مطالبة بتوقيع أقصى عقوبة عليه.