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إيداع طفل «ذا فويس كيدز» بإحدى دور الرعاية في مصر لهذا السبب
إيداع طفل «ذا فويس كيدز» بإحدى دور الرعاية في مصر لهذا السبب
16 فبراير 2022 12:23

أحمد عاطف (القاهرة)

قضت محكمة مصرية بإيداع طفل مصري شارك بمسابقة الغناء «ذا فويس كيدز» بإحدى دور الرعاية بمدة غير محددة، بتهمة الاعتداء بالضرب على زميله، وغرس مفتاح في رأسه، ما أدى لإصابته ونقله إلى المستشفى.

وفي التفاصيل، فقد كشف تقرير طبي أن الطفل المريض مصاب بجرح قطعي بفروة الرأس، وانغماس جسم معدني (مفتاح سيارة)، بفروة الرأس وعظام الجمجمة والمخ، وكسر بعظام الجمجمة، إثر إصابة الرأس، كما أجريت له عملية رفع الجسم المعدني ورفع الكسر. وبحسب الأمن المصري، فإن الطفل معاذ عيسى (المعتدي) استفز زميله المصاب قبل الواقعة بدقائق واعتدى عليه، وأدخل مفتاح السيارة بالكامل في رأسه قبل أن يتم إنقاذ حياته. وكشفت والدة المجني عليه، أن نجلها يتواجد في المستشفى منذ أسبوع ولا زال يتلقى الرعاية الصحية بداخلها والأطباء منعوا خروجه لحين تحسن حالته الصحية، مضيفة أن النيابة تحفظت على المفتاح الذي اخترق جمجمة نجلها، وقررت ضبط وإحضار المتهم في الواقعة، مطالبة بتوقيع أقصى عقوبة عليه.

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