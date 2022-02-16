وفاة الفنان الكويتي جاسم عباس

توفي الفنان الكويتي جاسم عباس، بعد تعرضه لوعكة صحية، حيث دخل العناية المركزة مؤخرًا.

وعانى الفنان الكويتي من مشاكل في الكلى وخلايا المخ والأعصاب، ما أدى إلى نقص في الأكسجين، بالرغم من أنه لم يكن يشكو من أي مرض في السابق.

ونعى العديد من نجوم الساحة الفنية الراحل بكلمات تقطر حزنا خصوصا أنه زامل قطاعا كبيرا من الممثلين في المسرح والدراما التلفزيونية.

ويعتبر عباس من أبرز الممثلين الذين اشتهروا بتقديم الأعمال الموجهة للطفل، سواء في التلفزيون أو المسرح، حيث عمل بمسرحيات، مثل "الحبوبة"، "السمكة والصياد"، "سندريلا"، "فيدو ديدو" وغيرها، كما قدم في التلفزيون أعمالا عدة، بينها "جلثم وميثة"، "سمسمية وسمسوم".