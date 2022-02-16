الفنان أيمن زيدان يعود للكوميديا ويكشف أسبابه

كشف الفنان أيمن زيدان أسباب عودته للكوميديا بعد غياب طويل عنها، لافتاً إلى أن نص مسلسل «الفرسان الثلاثة» واقترابه من هموم ومشاكل الناس هو الذي دفعه لذلك.

ونشر أيمن، عبر حسابه الرسمي على «إنستغرام»، صوراً من كواليس العمل الذي يجري تصويره في العاصمة السورية دمشق، وظهر فيها برفقة عدد من نجوم العمل منهم جرجس جبارة وجمال العلي، بينما تشاركه بطولة المسلسل الفنانة شكران مرتجى.

وقال في تعليقه على الصور: مضى وقت طويل لم تتوافر فيه شروط اقترابي من العالم الكوميدي في الدراما التلفزيونية، ربما الآن في مسلسل «الفرسان الثلاثة» الذي كتبه الصديق محمود الجعفوري ويخرجه الشاب الموهوب علي المؤذن، أستطيع أن أقارب ما أراه محاولة لتقديم مسلسل كوميدي يتصدى لأوجاع الناس البسطاء، أولئك الذين يصارعون بنبل كل التحديات المجتمعية والاقتصادية.