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دنيا
تفاصيل جديدة في قضية مديرة فيلم "راست" المقتولة برصاص بالدوين
بالدوين
16 فبراير 2022 07:50

رفعت أسرة مديرة تصوير فيلم "راست" التي قُتلت أثناء التصوير دعوى قضائية على نجم هوليوود الممثل أليك بالدوين وآخرين اليوم الثلاثاء، واتهمتهم بتجاهل عدد من معايير السلامة الخاصة بالعمل في مواقع تصوير الأفلام.

وتم رفع الدعوى المدنية في مقاطعة (سانتا في) بولاية نيو مكسيكو، نيابة عن ماثيو هتشينز زوج المصورة السينمائية الراحلة هالينا هتشينز وابنهما البالغ من العمر تسع سنوات.
وقال المحامي براين بانيش في مؤتمر صحفي في لوس انجليس "الدعوى تتضمن أسماء أليك بالدوين وآخرين مسؤولين عن السلامة في موقع التصوير والذين أدى سلوكهم المستهتر وخفض التكاليف إلى وفاة هالينا هتشينز المأساوية".

وقُتلت هالينا هتشينز وأصيب المخرج جويل سوزا بجروح جراء إطلاق عيار ناري من مسدس كان يستخدمه بالدوين خلال التدريب على مشهد قبل تصويره. وكان بالدوين مشاركا في إنتاج هذا الفيلم.

وقال آرون داير، محامي بالدوين ومنتجين آخرين لفيلم "راست"، "أي ادعاء بأن أليك كان مستهتراً هو ادعاء كاذب تماما".
ويقول النجم السينمائي إنه أُبلغ بأن المسدس آمن للاستخدام.

المصدر: رويترز
الولايات المتحدة
الممثل الأميركي إليك بالدوين
فيلم
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