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إيقاف مطرب المهرجانات عمر كمال وتحويله للتحقيق
إيقاف مطرب المهرجانات عمر كمال وتحويله للتحقيق
16 فبراير 2022 07:52

ربما باتت قرارات الإيقاف والمنع من الغناء هي السائدة في نقابة الموسيقيين المصرية هذه الأيام، بعد أن أعلنت النقابة عبر بيان رسمي عن إيقاف المطرب عمر كمال. وأصدرت النقابة مساء الثلاثاء بيانا أعلنت فيه عن إيقاف صاحب أغنية "بنت الجيران" وتحويله للتحقيق، وفيما يخص السبب اكتفت النقابة بالإشارة إلى أن ذلك يأتي بسبب ما بدر من المطرب عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

قرار النقابة الذي جاء في سطر واحد لم يفسر الواقعة التي أوقف بسببها عمر كمال، إلا أن الأخير دخل في أكثر من مشادة عبر شبكات التواصل الاجتماعي، من خلال أكثر من بث مباشر أطل عبره خلال الأيام الماضية. كما اصطدم مع البعض وظهر في حالة عصبية وهو يتحدث متفاخرا بذهابه إلى الولايات المتحدة الأميركية، وكذلك نشاطاته الفنية الأخيرة التي يقدمها. ويبدو أن المطرب الذي اشتهر من خلال المهرجانات الشعبية التي قدمها، اعتاد على قرار الإيقاف حيث تعد هذه هي المرة الثالثة التي يتعرض فيها للإيقاف والتحويل للتحقيق.

وحتى الآن لم يعلق كمال على القرار الصادر من نقابة الموسيقيين بإيقافه، ولم يبرر التصرفات التي أقدم عليها خلال الأيام الماضية وحالة العصبية التي لازمته.

 

المصدر: وكالات
عمر كمال
مهرجانات
مصر
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