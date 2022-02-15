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دنيا
تنتحر من الطابق الثامن
انتحار
16 فبراير 2022 00:28

أحمد عاطف (القاهرة)
شهدت مصر حادثة مأساوية، بعد انتحار شابة رمت بنفسها من الطابق الثامن في ظروف غامضة.
انتحرت الشابة في منطقة شبرا الخيمة (شمال العاصمة المصرية القاهرة) بعدما ألقت نفسها من شرفة منزلها في الطابق الثامن. وتلقت فرق الأمن بلاغاً من قسم شرطة شبرا الخيمة بسقوط الشابة ووفاتها على الفور وسط دهشة وصدمة المارة.
بحسب التحقيقات، فإن تقرير مفتش الصحة ذكر أن الفتاة، البالغة من العمر 24 عاماً، أصيبت بنزيف حاد وكسر في الجمجمة وأنحاء متفرقة من الجسم.
وأظهرت تحريات المباحث أن الفتاة انتحرت بسبب خلافات عائلية كبيرة وتعرضها لضغوط نفسية شديدة، لافتة إلى أنها غافلت الجميع وألقت بنفسها من الطابق الثامن لتسقط على الفور جثة هامدة.

انتحار
شرفة
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