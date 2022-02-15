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دنيا
3 مهمات فضائية جديدة لـ«سبايس اكس»
3 مهمات فضائية جديدة لـ«سبايس اكس»
16 فبراير 2022 01:18

واشنطن (أ ف ب) 

بعد بضعة أشهر على قضائه ثلاثة أيام في الفضاء، أعلن الملياردير الأميركي جاريد ايزاكمان التحضير لثلاث مهمات خاصة جديدة مع «سبايس اكس»، أولاها مقررة هذا العام وستشمل خروجاً إلى الفضاء.
ويُستخدم في هذه المهام صاروخ «فالكون 9» الذي قامت «سبايس اكس» بتصنيعه، باستثناء المهمة الثالثة التي ستشكل «أول رحلة مأهولة» للصاروخ الضخم الجديد «ستارشيب»، الذي لا يزال قيد التطوير لدى الشركة المملوكة لإيلون ماسك.
وتحاول أولى المهمات الثلاث المسماة «بولاريس دون»، الوصول إلى «أعلى مدار أرضي يتم الوصول إليه على الإطلاق»، مع التحليق «على علو أكبر» من أي مهمة مأهولة سابقة أجرتها «سبايس اكس».

الفضاء
سبايس اكس
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