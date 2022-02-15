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كورونا يحرم إيزابيل من «الدب الذهبي»
إيزابيل أوبير
16 فبراير 2022 01:18

برلين (أ ف ب)

غابت الممثلة الفرنسية إيزابيل أوبير عن مهرجان برلين السينمائي، حيث كان مقرراً أن تتسلم جائزة الدب الذهبي الشرفية عن مجمل مسيرتها، وذلك بسبب إصابتها بكوفيد-19، بحسب المنظمين.
وأشار المنظمون إلى أن نتيجة فحص كورونا للممثلة في باريس أتت إيجابية، ما يعني أنها لن تتمكن من حضور المهرجان السينمائي الدولي الذي تستمر مسابقته الرسمية حتى اليوم. وتقرر أن تقام مراسم تسليم جائزة الدب الذهبي الشرفية وفق المتبع، على أن يُستعاض عن التكريم الحضوري بمداخلة عبر الفيديو للنجمة الفرنسية التي تشارك في المهرجــــــان بفيلــــــم  خــــارج المسابقـــــــة الرسمية بعنوان «A propos de Joan».

مهرجان برلين السينمائي
كورونا
جائزة الدب الذهبي
كوفيد 19
إيزابيل أوبير
مهرجان برلين
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