العثور على مومياوات أطفال عمرها ألف سنة

ليما (أ ف ب)

عثر علماء آثار على ستّ مومياوات لأطفال في مقبرة قرب ليما، عاصمة جمهورية بيرو، ووجد العلماء الهياكل العظمية الصغيرة الملفوفة بقماش في قبر رجل مهم يعتقد أنه سياسي، اكتُشف في نوفمبر الماضي في موقع حفر في كاخاماركيا التي تبعد 24 كيلومتراً شرق ليما.

وقال عالم الآثار والمسؤول عن الحفريات بيتر فان دالين: إنّ المومياوات عمرها حوالي ألف سنة، ومن المحتمل أن يكون الأطفال أقرباء.

وبُنيت منشآت كاخاماركيا من الطين بحدود العام 200 قبل الميلاد، أي في حقبة ما قبل حضارة الإنكا، وكانت مأهولة حتى العام 1500.