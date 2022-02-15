«كولدبلاي» تدعم الاستدامة في أمسيات إكسبو

تامر عبد الحميد (أبوظبي) في إطار جولتها العالمية، أحيت مساء اليوم فرقة «كولدبلاي» البريطانية حفلاً في «إكسبو 2020»، مقدمة عرضاً موسيقياً مذهلاً يدعم أهداف التنمية المستدامة ضمن سلسلة أمسيات خالدة على مسرح منصة الوصل. قدمت الفرقة تجربة موسيقية رائعة تدعم برنامج الإنسان وكوكب الأرض الذي ينظمه الحدث الدولي، كما يتماشى على توحيد الأهداف المشتركة بين الفرقة ودولة الإمارات، وتقديم نموذج يُحتذى به لإلهام الوعي المناخي، وقيادة التحرك للحفاظ على الكوكب، من خلال حفل موسيقي ساحر. تفخر «كولدبلاي» بالتزامها ومسؤوليتها تجاه البيئة، وتسعى جاهدة لخفض الانبعاثات الناجمة عن عروضها إلى أدنى حد ممكن، وعبر أعضائها عن فخرهم بتقديم عرضهم في إكسبو بصفته مدينة المستقبل القائمة على أسس الاستدامة، لافتين إلى أن أفراد الفرقة يحاولون أن يضعوا التآزر والاستدامة في صميم كل شيء يفعلونه. وتمنت الفرقة العودة إلى الإمارات من جديد خلال الترويج لألبومها الجديد «ميوزيك أوف ذا سفيرز»، منوهة أن طموحها هو عقد شراكة مع وزارة التغير المناخي والبيئة بدولة الإمارات لتزويد عرضها بمصادر محلية للطاقة المتجددة، وتطوير مبادرات هادفة أخرى تدعم الاستدامة. ويعتبر الحفل الذي أحيته «كولدبلاي» في إكسبو هو خطوة أولى نحو تعاون أوسع بين الفرقة البريطانية ودولة الإمارات، وبداية علاقة هادفة طويلة الأمد لدفع عجلة العمل نحو صنع عالم أنظف وأكثر صحة. كولدبلاي فرقة موسيقية مكونة من 4 أعضاء، هم المغني وعازف البيانو كريس مارت، وعازف الجيتار جوني باكلاند، وعازف البيس غاي بيريمان، وقارع الطبول ويل تشامبيون، وتعتزم الفرقة القيام بجولة عالمية للترويج لألبومها «ميوزيك أوف ذا سفيرز»، حيث استغرقت الجولة عامين من التخطيط، حيث عملت مع مجموعة من الخبراء البيئيين لتبني مبادرات تهدف إلى خفض انبعاثات الكربون بنسبة تصل إلى 50 في المئة، مقارنة بالجولات السابقة للفرقة. أنتجت الفرقة العديد من الأغاني الناجحة، وتجاوزت مبيعاتها 50 مليون نسخة، ومن أشهر أغانيها: أصفر Yellow، العالِم The Scientist و سرعة الصوت Speed of Sound، و فيفا لا فيدا Viva la Vida وأعلى وأعلى Up and Up وساعات Clocks، وصدر آخر ألبوم لهم عام 2015 بعنوان رأس مليء بالأحلام A Head Full of Dreams. حصلت الفرقة البريطانية على العديد من الجوائز الموسيقية في تاريخ حافل بالنجاحات، 7 جوائز من مهرجان جوائز بريت، و4 جوائز «إم تي في» للأغاني المصورة، و3 جوائز في جوائز الموسيقى العالمية، و4 جوائز في جوائز بيلبورد الموسيقية، و7 جوائز غرامي.