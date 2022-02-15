ما هي ظاهرة «الأخدود العلوي» التي تضرب مصر؟

حذرت هيئة الأرصاد الجوية في مصر من ما ستشهده البلاد في الفترة من الجمعة 18 فبراير وحتى الأحد 20 من الشهر نفسه ظاهرة «الأخدود العلوي» والتي تتسم بطقس شديد البرودة على مختلف الأنحاء.
ولفتت الأرصاد المصرية إلى أن ظاهرة «الأخدود العلوي» هي امتداد منخفض جوي في طبقات الجو العليا تشهد تساقطاً لأمطار متفاوتة الشدة شمالي البلاد، مروراً بالسواحل الشمالية والوجه البحري، والقاهرة الكبرى حتى شمال الصعيد.
ووفقاً لمسؤولي هيئة الأرصاد الجوية المصرية، فإن البلاد تشهد في تلك الفترة حالة من عدم الاستقرار بالأحوال الجوية، لافتة إلى انخفاض درجات الحرارة يوم السبت المقبل مصحوباً بنشاط للرياح يزيد من الإحساس بالبرودة، فضلاً عن اضطراب حركة الملاحة البحرية. وحذرت الأرصاد من تخفيف الملابس نظراً لسوء حالة الطقس وسقوط الأمطار يومي الجمعة والسبت.