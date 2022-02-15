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دنيا
6 أخطاء في العناية بالشعر
6 أخطاء في العناية بالشعر
16 فبراير 2022 01:18

ترجمة: عزة يوسف 

نبه تقرير صحي نشره موقع «Femina» إلى بعض الأخطاء الشائعة التي تؤثر سلبا على الشعر وتتسبب في تقصفه وبهتانه:

الغسل.. فيما يتعلق بذلك فهناك نوعان من الفتيات، التي تغسل شعرها مرة واحدة كل أسبوع أو أسبوعين، والتي تغسله كل يوم تقريباً، إلا أن غسل الشعر يجب أن يتم باعتدال حسب نوعه، مما يضمن تنظيفه جيداً دون التسبب في جفافه أو تلفه.

الشامبو.. تنظر الفتيات غالباً إلى السعر والعبوة والرائحة، كأهم العوامل لشراء الشامبو، إلا أن نوع فروة رأسك وشعرك هما ما يجب أن يمثلا أهمية قصوى عند اختيار النوع المناسب.

البلسم.. إن استخدام المنعم أو البلسم أو القناع المغذي أمر ضروري للغاية، إذ إنه يوفر طبقة وقاية إضافية تعيد تقوية الشعر.

الدهون.. رغم فائدتها في ترطيب الشعر، إلا أنها تضره بشدة إذا وضعت على الفروة، حيث تتسبب في تساقط وتقطع الشعر من الجذور، وعادة ما تفرز فروة الرأس الزيوت الطبيعية التي تساعد في الحفاظ على رطوبتها، لذلك لا حاجة لإضافة دهون.

التمشيط.. يكون شعرك في أكثر حالاته ضعفاً عندما يكون مبللاً ويمكن أن يؤدي تمشيطه إلى تمدده بشكل مفرط وتكسره.

التقشير.. يجب أن نولي أهمية بتقشير فروة الشعر أيضا للتخلص من خلايا الجلد الميتة. 
ويمكن لتي لديها قشرة وفروة الرأس الدهنية تقشير الفروة للحفاظ على نظافتها وصحتها بمعدل مرة أو مرتين في الأسبوع.

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