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دنيا
هاني رمزي في «شقاوة أون لاين»
هاني رمزي
16 فبراير 2022 01:18

محمد قناوي (القاهرة) 

يعود الفنان المصري هانى رمزى لأدوار البطولة في السينما بعد غياب استمر أربع سنوات منذ أن قدم فيلم «قسطي بيوجعني» عام 2018 وذلك من خلال الفيلم الجديد «شقاوة أونلاين» والذي كان يحمل اسم «عمر المحتار» أثار حالة من الغضب لدي المواطنين الليبيين فقد اعتقد بعضهم أنه سخرية من اسم المجاهد والبطل الليبي عمر المختار ورد هاني رمزي عبر حسابه الشخصي بموقع «تويتر»، وقال: أعتذر لكل من فهم إننا نقصد السخرية من رمز من رموز الوطن العربي عمر المختار، الفيلم ليس له علاقة به، ونحن صناع الفيلم هدفنا إسعاد الناس وليس الإساءة لأحد، ولذلك سنقوم بتغيير اسم الفيلم.
وقال هاني رمزي: يناقش الفيلم عالم السوشيال ميديا والأسماء الوهمية فيها واجسد خلاله شخصية «عمر» وهي شخصية تقع في مواقف كثيرة تصيبه بالحيرة.. والفيلم من تأليف سامح سر الختم وشادى محسن. وعبر عن سعاته بردود الأفعال الطيبة تجاه مسلسل «القاتل الذى أحبني» وهو من تأليف صلاح عربى، وإخراج عمرو عابدين، ويشارك في بطولته سهير رمزى، صلاح عبد الله، أحمد فؤاد سليم، ويعرض حالياً على إحدى المنصات الإلكترونية. وقال: سعيد بهذه التجربة العزيزة على قلبي والمميزة، خاصة أنني أعتبر المسلسل شاملاً لكل ألوان الدراما العربية بما تشمله من الكوميديا والرومانسية والأكشن والدراما البوليسية، وفيه أيضا إثارة وألغاز، بالإضافة لأحداث كثيرة سيستمتع بها المشاهدون، وتناسب جميع الأعمار للأسر العربية، واقدم من خلاله دور معتز، وهو رسام يدور حَوله لغز كبير، وهو أن من يغضبه ويحزنه ويتسبب في غضبه يموت هذا الشخص في اليوم التالي، وبالتالي نحاول اكتشاف لماذا هؤلاء الأشخاص يموتون؟
وأشار إلى أنه كان يتمنى تقديم جزء ثان من فيلم «غبى منه فيه»، لكن المهمة صعبة بعد رحيل حســـن حسني وطلعت زكـــــــــــــريا اللذين شاركاه بطــــــولة الجزء الأول.

هاني رمزي
السينما
السينما المصرية
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