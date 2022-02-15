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دنيا
نيللي كريم.. مطلقة في رمضان
نيللي كريم
16 فبراير 2022 01:18

القاهرة (الاتحاد)

كشفت نيللي كريم عن تفاصيل الشخصية الدرامية التي تخوض بها السباق الرمضاني القادم من خلال مسلسلها الجديد «فاتن أمل حربي»، حيث قالت: أجسد شخصية موظفة بالشهر العقاري وتعيش رحلة معاناة، فهي أم مطلقة من زوجها شريف سلامة، وتدخل في صراعات مع حماتها على حضانة ابنتيها، والمسلسل يناقش قضية اجتماعية مهمة، وهي قضية حضانة الأبناء للأم المطلقة عندما ترغب بالزواج مرة أخرى، ويشارك في بطولته، هالة صدقي، وخالد سرحان، ومحمد الشرنوبي، ومحمد ثروت، وتأليف إبراهيم عيسى، وإخراج ماندو العدل الذي يعود للعمل مع نيللي كريم مرة أخرى بعد نجاحهما في «لأعلى سعر» الذي عرض عام 2018.
وعبَّرت عن سعادتها بردود الأفعال الطيبة حول مشاركتها في مسلسل «الجسر» المكون من 6 حلقات، وتم عرضه على إحدى المنصات الرقمية، وتقاسمت بطولته إلى جانب عمرو سعد، وهو تأليف محمد سليمان عبدالملك، وإخراج بيتر ميمي، وينتمي العمل لدراما الغموض والتشويق والخيال، وقالت: إن سر تحمسها للعمل، هو القصة وزمن الأحداث التي تدور في المستقبل، وهو ما منحها فرصة تقديم الكثير من الأفكار المختلفة من دون قيود، ومن خلال شخصية «دليلة» التي قدمتها في الحلقات كسرت قالب الشخصيات التي اعتاد الجمهور رؤيتي خلالها، مؤكدة أنها تحب تجربة الأدوار غير النمطية، بعيداً عن ارتباطاتها بمسلسلات دراما رمضان.
وأشادت بتجربتها في العمل للمرة الثانية مع المخرج بيتر ميمي، خاصة أنه يمنحها المساحة لتقديم الشخصية بطريقتها وتقبله لوجهة نظرها عن الدور والطريقة التي ترغب في الظهور بها.
وقالت نيللي كريم: إنها تظهر كضيفة شرف في مسلسل «وعد الشيطان» مع عمرو يوسف في أول لقاء بينهما والمقرر عرضه على إحدى المنصات الرقمية خلال الفترة المقبلة، ويشارك في بطولة العمل فتحي عبد الوهاب، وعائشة بن أحمد، وهو من إخراج كولين تييج، ويطرح المسلسل فكرة الصراع المزمن بين الخير والشر.

نيللي كريم
دراما رمضان
الدراما الرمضانية
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