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ميزة جديدة من «إنستجرام».. تعرف عليها
ميزة جديدة من «إنستجرام».. تعرف عليها
15 فبراير 2022 17:44

شعبان بلال (القاهرة)

طرحت منصة «إنستجرام» ميزة جديدة أطلقت عليها اسم Private Story Like ، وهي تتيح للمستخدم الإعجاب بالحالة Insta Stories لأي شخص دون الحاجة إلى إرسال رسالة مباشرة إليه.
وقال آدم موسيري رئيس منصة Instagram في مقطع فيديو، إنه يمكن الآن للمستخدم وضع إعجاب على ستوريز أصدقائك دون أن ترسل لهم رسالة، وسيظهر هذا الإعجاب في إشعارات لإعجاب، وليس في الرسائل.
وسابقاً كان عليك أن ترسل رسالة إلى الشخص، حتى تبدي إعجابك بالحالة المنشورة story، بينما أصبح الآن هناك خياران، بين الرسالة والإعجاب، لتشبه إلى حد كبير facebook stories.
وتشمل الميزة الجديدة أيضاً إمكانية إخفاء عدد المعجبين بالمنشورات أو بالحالة، لكن بإمكان المستخدمين الآخرين مشاهدة المعجبين دون وجود عددهم .
وأوضح موسيري أن الفكرة من الميزة الجديدة، هي منح المستخدم إمكانية التعبير عن إعجابه بحالات الآخرين، دون صناعة الكثير من الازدحام في الرسائل المباشرة بين الأشخاص.

إنستجرام
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